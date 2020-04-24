Восемь новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае выявили восемь новых случаев заражения COVID-19, сообщил в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.

Заболевших обнаружили в Барнауле — 2 человека, Рубцовске — 2, Горняке — 1, Змеиногорске — 2, и еще 1 инфицированный проживает в Рубцовском районе.

Итого, по данным на 24 апреля, в регионе 152 подтвержденных случая, в том числе у 13 детей. Большинство из них жители Барнаула — 61 человек, остальные 91 — жители других территорий края.

Напомним, число зараженных может значительно увеличиться. Ожидается информация из лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии края по повторным тестам первоначально полученных положительных результатов анализов более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в Змеиногорском районе.

Картина распространения короновируса в Алтайском крае: Барнаул — 61, Заринск — 1, Павловский район — 5 (поселок Комсомольский — 2, Шахи — 1, Павловск — 2), Рубцовск — 5, Рубцовский район — 5 (Веселоярск — 4, Новониколаевка — 1), Бийск — 6, Первомайский район — 2 (Логовское), Крутихинский район — 3 (Крутиха), Советский район — 2 (Советское), Новоалтайск — 1, Камень-на-Оби — 3, Змеиногорский район — 41 (Змеиногорск — 3, Змеиногорский район — 38), Горняк — 6, Поспелихинский район — 7 (Николаевка — 5, Поспелиха — 2), Родинский район — 1 (Мирный), Троицкий район -1 (Троицкое), Целинный район — 1 (Верх-Марушка), Яровое — 1.

Больница. СС0

По данным местного минздрава, за прошедшие сутки из медучреждений выписаны три человека. У одной пациентки заболевание протекало в тяжелой форме, некоторое время она находилась на аппарате ИВЛ. Всего на 24 апреля в крае 18 выздоровевших.

Продолжают лечение 134 человека. Состояние трех пациентов врачи расценивают как тяжелое (2 — на аппарате ИВЛ), 10 больных — средней степени тяжести, из которых 8 находятся на кислородном концентраторе.

На 24 апреля в крае обследовано 18803 человека, под меднаблюдением находятся 1356 человек (в том числе 18 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 6664 человека.