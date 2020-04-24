Еще трех жителей Алтая вылечили от коронавируса. У одного болезнь была в тяжелой форме

За последние сутки в Алтайском крае выздоровели и выписаны из медучреждений еще три человека, переболевших коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.

«У одного из пациентов болезнь протекала в тяжелой форме», — говорится в сообщении.

По данным на 24 апреля, в крае вылечили от коронавирусной инфекции 18 пациентов, из них 1 ребенок. Лечение проводили в городских больницах № 5 и № 11.

В оперштабе подчеркнули, что пациенты прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус их выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из медучреждений выписали четырех переболевших коронавирусом. Заболевание у них протекало с незначительными признаками инфекции.

Напомним, по данным на 23 апреля общее количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 144, в том числе у 12 детей.

Вечером того же дня стало известно, что заражение подозревают еще у полусотни работников Корбалихинского рудника.