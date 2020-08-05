+94. Количество новых случаев COVID-19 на Алтае продолжает снижаться

Из числа новых случаев в Барнауле — 59, Новоалтайске — 5, Бийске и Рубцовске — по 4, Славгороде, Кулундинском и Павловском районах — по 3. Новичихинский, Первомайский и Тюменцевский районы — по 2, Шипуновский, Алтайский, Баевский, Бийский, Косихинский, Локтевский и Рубцовский районы — по одному случаю.
100 пациентов находятся в тяжелом состоянии в больницах края, на аппаратах ИВЛ — 33 человека.
За весь период скончались 231 человек, за прошедшие сутки — четверо.
Всего выздоровело 7 611 человек (за сутки +116).
Общее число заболевших в регионе составляет 9 622 человека, в том числе 896 детей.