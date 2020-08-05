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Жизнь

+94. Количество новых случаев COVID-19 на Алтае продолжает снижаться

За сутки в Алтайском крае выявили 94 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили 5 августа в опрештабе. Это на один случай меньше, чем днем ранее.

Коронавирус. Пандемия. Ребенок.
Коронавирус. Пандемия. Ребенок.
СС0

Из числа новых случаев в Барнауле — 59, Новоалтайске — 5, Бийске и Рубцовске — по 4, Славгороде, Кулундинском и Павловском районах — по 3. Новичихинский, Первомайский и Тюменцевский районы — по 2, Шипуновский, Алтайский, Баевский, Бийский, Косихинский, Локтевский и Рубцовский районы — по одному случаю.

100 пациентов находятся в тяжелом состоянии в больницах края, на аппаратах ИВЛ — 33 человека.

За весь период скончались 231 человек, за прошедшие сутки — четверо.

Всего выздоровело 7 611 человек (за сутки +116).

Общее число заболевших в регионе составляет 9 622 человека, в том числе 896 детей.

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