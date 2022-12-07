7 декабря
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Жизнь

Количество вакансий снижается в Алтайском крае

Второй месяц подряд спрос на персонал заметно падает. Об этом стало известно из исследований сервиса по поиску работы hh.ru, пишет «Алтайская правда».

Поиск работы.
Поиск работы.
СС0

Число вакансий в октябре относительно сентября сократилось на 5,8%. В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем — еще на 2,4%.

Подобная тенденция прослеживается по всей Сибири. Количество активных вакансий сократилось на 2,1%. По России это менее заметно — на уровне 0,3%.

Спрос на персонал заметнее всего сократился в сферах «Искусство, развлечения и масс-медиа», «Наука и образование», а также «Маркетинг, реклама и PR».

Такая часть сфер, как «Высший менеджмент», «Банки, инвестиции, лизинг» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», наоборот выставили еще больше вакансий и сейчас испытывают нехватку кадров.

В Алтайском крае по итогам ноября умеренный уровень конкуренции сохраняется. В среднем на одну вакансию приходится 3,9 резюме, при норме в 5−6 резюме на место.

В формате «рынка соискателя» рынок труда остается по-прежнему. Работодатели все также сталкиваются со сложностями с поиском специалистов.

Ранее стало известно, что Путин поручил индексировать зарплаты бюджетников в 2023-м.

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