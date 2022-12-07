Количество вакансий снижается в Алтайском крае

Второй месяц подряд спрос на персонал заметно падает. Об этом стало известно из исследований сервиса по поиску работы hh.ru, пишет «Алтайская правда».

Число вакансий в октябре относительно сентября сократилось на 5,8%. В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем — еще на 2,4%.

Подобная тенденция прослеживается по всей Сибири. Количество активных вакансий сократилось на 2,1%. По России это менее заметно — на уровне 0,3%.

Спрос на персонал заметнее всего сократился в сферах «Искусство, развлечения и масс-медиа», «Наука и образование», а также «Маркетинг, реклама и PR».

Такая часть сфер, как «Высший менеджмент», «Банки, инвестиции, лизинг» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», наоборот выставили еще больше вакансий и сейчас испытывают нехватку кадров.

В Алтайском крае по итогам ноября умеренный уровень конкуренции сохраняется. В среднем на одну вакансию приходится 3,9 резюме, при норме в 5−6 резюме на место.

В формате «рынка соискателя» рынок труда остается по-прежнему. Работодатели все также сталкиваются со сложностями с поиском специалистов.

Ранее стало известно, что Путин поручил индексировать зарплаты бюджетников в 2023-м.