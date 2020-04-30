Количество зараженных коронавирусом в Алтайском крае стремится к четырем сотням

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19, сообщил 30 апреля региональный оперштаб по коронавирусу.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.

Новых заболевших обнаружили в Барнауле — 11 человек, Змеиногорском районе — 6, Бийске — 5, Поспелихинском районе — 5, Тальменском районе — 3, Славгороде — 2, Немецком районе — 1, Павловском районе — 1 человек.

Итого, по данным на 30 апреля, в регионе 382 подтвержденных случая заболевания, в том числе у 32 детей.

Из общего числа заболевших, 35 случаев — завозных (2 — из-за рубежа), 295 — по контакту с заболевшими. В 49 случаях заражение выявлено у больных внебольничной пневмонией, 59 — у заболевших ОРВИ, в 274 случаях — бессимптомное течение.

Картина распространения короновируса в Алтайском крае: Барнаул — 102 человека, Заринск — 1, Рубцовск — 7, Бийск — 35, Новоалтайск — 1, Камень-на-Оби — 6, Горняк — 6, Яровое — 1, Славгород — 2 человека. Павловский район — 9 человек (поселок Комсомольский — 2, Шахи — 1, Павловск — 4, Новые Зори — 2), Рубцовский район — 5 (Веселоярск — 4, Новониколаевка — 1), Первомайский район — 4 (Логовское — 2, Березовка — 1, Первомайское — 1), Крутихинский район — 3 (Крутиха), Советский район — 2 (Советское), Змеиногорский район — 159 (Змеиногорск — 10, Змеиногорский район — 149), Поспелихинский район — 19 (Николаевка — 8, Поспелиха — 11), Родинский район — 1 (Мирный), Троицкий район — 1 (Троицкое), Целинный район — 1 (Верх-Марушка), Михайловский район — 1 (Михайловское), Новичихинский район — 6 (10 лет Октября — 5, Новичиха — 1), Немецкий национальный район — 4 (Гальбштадт — 1, Кусак — 3), Романовский район — 1 (Сидоровка), Егорьевский район — 1 (Первомайское), Кулундинский район — 1 (Кулунда), Тальменский район — 3 (Ларичиха — 1, Тальменка — 1, Наумово — 1).

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом. www.instagram.com/minzdravalt/

Среди регионов СФО — Алтайский край на третьем месте по числу пациентов с COVID-19.

В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 35 случае, общее количество — 471, из них 25 детей.

Наибольшее число в Красноярском крае — 609 подтвержденных, 35 новых случаев выявили по данным на 29 апреля.

Напомним, с 1 мая серьезно ужесточат пропускной режим в Алтайском крае.