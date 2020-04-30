Проехать будет сложно. В Алтайском крае с 1 мая серьезно ужесточат пропускной режим

С 30 апреля на границе Алтайского края начали работать временные пропускные пункты, а уже 1 мая территорию закроют от приезжих, сообщает в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.

Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.

«По итогам анализа складывающейся эпидемиологической ситуации и прогноза ее развития, а также в связи с началом майских праздников и на основе рекомендаций органов Роспотребнадзора принято решение серьезно ужесточить режим въезда с 1 мая текущего года», — объяснили в оперштабе действия правительства Алтайского края.

На 11 временных пропускных пунктах с 30 апреля приступают к работе сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора и органов местного самоуправления. Задача — ограничить посещение края в целях отдыха, туризма и путешествий.

Все прибывающие пройдут строгую процедуру паспортного контроля, а также получат уведомление о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия и сообщить о приезде в службу 112.

Кроме того, со всех гостей возьмут данные о целях приезда, месте и сроках пребывания в крае.

Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса. altai-republic.ru

При этом грузовой транспорт будет следовать в обе стороны также с проверкой, но без препятствий.

«Аналогичные меры в том или ином виде введены во всех сибирских регионах и призваны существенно ограничить перемещение граждан и распространение коронавирусной инфекции», — подчеркнули в оперштабе.

Власти полагают, что принятые меры сократят до минимума межрегиональные перемещения жителей Сибири.

Также этому поспособствуют закрытые санаторно-курортные учреждения, дома отдыха, турбазы, гостиницы и не только. Кроме того, в регионе действует особый противопожарный режим.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко ужесточил требования на въезд в регион.