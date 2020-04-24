Губернатор ужесточил правила въезда на территорию Алтайского края

Что изменилось
- Всех прибывающих любым видом транспорта из других регионов (за исключением прибывших из Москвы), а также для граждан, следующих транзитом через территорию Алтайского края обязали сообщать на горячую линию «112» о своем прибытии, месте нахождения, датах прибытия, сообщать контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.
- Незарегистрированным на территории Алтайского края строго предписано обеспечить двухнедельную самоизоляцию по месту прибытия. Приезжающие в Алтайский край из Москвы направляются в обсерватор в Первомайском районе. Имеющие прописку обязаны обеспечивать самоизоляцию в домашних условиях.
- Организации, чья деятельность не приостановлена, обязаны строго выполнять предписания издаваемыми министерством здравоохранения РФ и Роспотребнадзора.
- Работодатели обязаны обеспечивать условия для 14-дневной самоизоляции работников, прибывших на территорию Алтайского края.
- Органам местного самоуправления рекомендуется провести мероприятия по очаговой (заключительной) дезинфекции помещений, занимаемых заболевшими новой коронавирусной инфекцией.
Ранее Виктор Томенко ввел карантин на территории Змеиногорского района. 23 апреля на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» выявили с подозрением на инфекцию еще более 50 человек, которые контактировали с ранее заболевшими. Таким образом, число может превысить 90 человек.