Губернатор ужесточил правила въезда на территорию Алтайского края

24 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, ужесточились требования на въезд в регион.

Что изменилось

Всех прибывающих любым видом транспорта из других регионов ( за исключением прибывших из Москвы), а также для граждан , следующих транзитом через территорию Алтайского края обязали сообщать на горячую линию «112» о своем прибытии , месте нахождения , датах прибытия , сообщать контактную информацию , включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.

за исключением прибывших из Москвы), а также для граждан следующих транзитом через территорию Алтайского края обязали сообщать на горячую линию «112» о своем прибытии месте нахождения датах прибытия сообщать контактную информацию включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания. Незарегистрированным на территории Алтайского края строго предписано обеспечить двухнедельную самоизоляцию по месту прибытия. Приезжающие в Алтайский край из Москвы направляются в обсерватор в Первомайском районе. Имеющие прописку обязаны обеспечивать самоизоляцию в домашних условиях.

Организации , чья деятельность не приостановлена , обязаны строго выполнять предписания издаваемыми министерством здравоохранения РФ и Роспотребнадзора.

чья деятельность не приостановлена обязаны строго выполнять предписания издаваемыми министерством здравоохранения РФ и Роспотребнадзора. Работодатели обязаны обеспечивать условия для 14-дневной самоизоляции работников , прибывших на территорию Алтайского края.

прибывших на территорию Алтайского края. Органам местного самоуправления рекомендуется провести мероприятия по очаговой ( заключительной) дезинфекции помещений , занимаемых заболевшими новой коронавирусной инфекцией.

Ранее Виктор Томенко ввел карантин на территории Змеиногорского района. 23 апреля на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» выявили с подозрением на инфекцию еще более 50 человек, которые контактировали с ранее заболевшими. Таким образом, число может превысить 90 человек.