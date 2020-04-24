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Карантин и самоизоляция: чем отличаются эти режимы

24 апреля губернатор Алтайского края ввел карантин на территории Змеиногорского района Алтайского края.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Причиной стал очаг коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы». Напомним, 23 апреля на предприятиии выявили с подозрением на инфекцию еще более 50 человек, которые контактировали с ранее заболевшими. Таким образом, число может превысить 90 человек.

  • Запрещается — въезд и выезд с территории Змеиногорского района.
  • Все работники в течение двух недель не смогут выходить или заходить на территорию предприятий.
  • В Змеиногорском районе приостановят работу все предприятия, в том числе те, которые ранее получили разрешение по постановлению правительства Алтайского края № 150.

Ограничения затронут всех жителей Змеиногорского района. Им запретят выходить из дома за исключением нескольких случаев.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Важные причины — экстренная неотложная медицинская помощь, выход к ближайшей аптеке или ближайшему аптечному пункту, ближайшему магазину розничной торговли для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, выгул домашних животных возле дома в пределах 100 метров, вынос бытовых отходов, необходимость ухода за недееспособными или ограниченно дееспособными лицами.

Карантин

Карантин отличается от более мягкого режима самоизоляции.

Он подразумевает жесткие требования и применяется к инфицированным людям или к тем, у кого есть подозрение на инфекцию.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Наказание

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную и административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина. Максимальные сроки — до 7 лет — могут быть назначены в случае серьезных последствий.

Нарушение режима самоизоляции со стороны россиян будет подпадать под правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность — глава 20 КоАП.

Штрафы для граждан предусматриваются от 1 тысячи до 30 тыс. рублей, если указанные действия не повлекли тяжких последствий. В случае повторного правонарушения либо последствий в виде вреда здоровью человека или имуществу виновному грозит штраф от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Самоизоляция

Самоизоляция — это когда максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой.

Такой режим введен в регионах для всех жителей.

За один вынужденный выход гражданам лучше совместить сразу несколько дел и в идеале выходить в магазин или аптеку раз в несколько дней. Можно договориться с соседями, если есть питомцы, чтобы выгуливать их по очереди.

В Алтайском крае (помимо Змеиногорского района) действует режим самоизоляции.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Покидать квартиру разрешается только в крайних случаях:

  • необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,
  • при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,
  • для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),
  • для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,
  • для выноса мусора,
  • для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

Введен режим социальной дистанции — необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси.

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