Карантин и самоизоляция: чем отличаются эти режимы

Причиной стал очаг коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы». Напомним, 23 апреля на предприятиии выявили с подозрением на инфекцию еще более 50 человек, которые контактировали с ранее заболевшими. Таким образом, число может превысить 90 человек.
- Запрещается — въезд и выезд с территории Змеиногорского района.
- Все работники в течение двух недель не смогут выходить или заходить на территорию предприятий.
- В Змеиногорском районе приостановят работу все предприятия, в том числе те, которые ранее получили разрешение по постановлению правительства Алтайского края № 150.
Ограничения затронут всех жителей Змеиногорского района. Им запретят выходить из дома за исключением нескольких случаев.
Важные причины — экстренная неотложная медицинская помощь, выход к ближайшей аптеке или ближайшему аптечному пункту, ближайшему магазину розничной торговли для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, выгул домашних животных возле дома в пределах 100 метров, вынос бытовых отходов, необходимость ухода за недееспособными или ограниченно дееспособными лицами.
Карантин
Карантин отличается от более мягкого режима самоизоляции.
Он подразумевает жесткие требования и применяется к инфицированным людям или к тем, у кого есть подозрение на инфекцию.
Наказание
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную и административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина. Максимальные сроки — до 7 лет — могут быть назначены в случае серьезных последствий.
Нарушение режима самоизоляции со стороны россиян будет подпадать под правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность — глава 20 КоАП.
Штрафы для граждан предусматриваются от 1 тысячи до 30 тыс. рублей, если указанные действия не повлекли тяжких последствий. В случае повторного правонарушения либо последствий в виде вреда здоровью человека или имуществу виновному грозит штраф от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.
Самоизоляция
Самоизоляция — это когда максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой.
Такой режим введен в регионах для всех жителей.
За один вынужденный выход гражданам лучше совместить сразу несколько дел и в идеале выходить в магазин или аптеку раз в несколько дней. Можно договориться с соседями, если есть питомцы, чтобы выгуливать их по очереди.
В Алтайском крае (помимо Змеиногорского района) действует режим самоизоляции.
Покидать квартиру разрешается только в крайних случаях:
- необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,
- при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,
- для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),
- для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,
- для выноса мусора,
- для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.
Введен режим социальной дистанции — необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси.