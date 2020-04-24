Карантин и самоизоляция: чем отличаются эти режимы

Причиной стал очаг коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы». Напомним, 23 апреля на предприятиии выявили с подозрением на инфекцию еще более 50 человек, которые контактировали с ранее заболевшими. Таким образом, число может превысить 90 человек.

Запрещается — въезд и выезд с территории Змеиногорского района.

Все работники в течение двух недель не смогут выходить или заходить на территорию предприятий.

В Змеиногорском районе приостановят работу все предприятия , в том числе те , которые ранее получили разрешение по постановлению правительства Алтайского края № 150.

Ограничения затронут всех жителей Змеиногорского района. Им запретят выходить из дома за исключением нескольких случаев.

Карантин. Пандемия. unsplash.com

Важные причины — экстренная неотложная медицинская помощь, выход к ближайшей аптеке или ближайшему аптечному пункту, ближайшему магазину розничной торговли для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, выгул домашних животных возле дома в пределах 100 метров, вынос бытовых отходов, необходимость ухода за недееспособными или ограниченно дееспособными лицами.

Карантин

Карантин отличается от более мягкого режима самоизоляции.

Он подразумевает жесткие требования и применяется к инфицированным людям или к тем, у кого есть подозрение на инфекцию.

Карантин. Пандемия. unsplash.com

Наказание

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную и административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина. Максимальные сроки — до 7 лет — могут быть назначены в случае серьезных последствий.

Нарушение режима самоизоляции со стороны россиян будет подпадать под правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность — глава 20 КоАП.

Штрафы для граждан предусматриваются от 1 тысячи до 30 тыс. рублей, если указанные действия не повлекли тяжких последствий. В случае повторного правонарушения либо последствий в виде вреда здоровью человека или имуществу виновному грозит штраф от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

Карантин. Пандемия. unsplash.com

Самоизоляция

Самоизоляция — это когда максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой.

Такой режим введен в регионах для всех жителей.

За один вынужденный выход гражданам лучше совместить сразу несколько дел и в идеале выходить в магазин или аптеку раз в несколько дней. Можно договориться с соседями, если есть питомцы, чтобы выгуливать их по очереди.

В Алтайском крае (помимо Змеиногорского района) действует режим самоизоляции.

Карантин. Пандемия. unsplash.com

Покидать квартиру разрешается только в крайних случаях:

необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,

при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,

для поездок на работу ( если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),

если сотрудника не освободили от служебных обязанностей), для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,

для выноса мусора,

для выгула домашних животных на расстоянии , не превышающем сто метров от места проживания.

Введен режим социальной дистанции — необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси.