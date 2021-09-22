22 сентября
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Жизнь

Коллега известной актрисы раскрыла причину ее ухода в монастырь

Коллега постригшейся в монахини народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой Татьяна Бронзова поведала о возможных причинах ее ухода в монастырь.

Религия, Библия.
Религия, Библия.
СС0

Актриса заявила, что в голове у Васильевой, несмотря на талант и образованность, что-то «переклинило», что привело к осознанию собственных грехов, сообщает KP.RU.

«Катя очень много грешила. Пила… Но это не такой уж большой грех, были и другие — в личной жизни, по отношению к сыну, к мужьям… При этом Катя совершенно не злой человек, козней никому не устраивала в театре, не интриговала», — заявила Бронзова.

И добавила, что Васильева в монастыре, скорее всего спасается от своих страстей. Актриса не одобрила решение коллеги.

«Она не людей спасает, а себя. Уходить в монастырь и молиться там — это снова жить для себя. Вот этого я не понимаю. Это твой эгоизм», — заключила Бронзова.

Татьяна Бронзова — жена известного актера Бориса Щербакова.

Ранее Екатерина Васильева призвала отправить интеллигенцию в шахты.

«Интеллигенция для меня словно растлители людей и молодежи. Это очень сложная тема. Есть бог и интеллигенция. Бог говорит, что так делать, а интеллигенция считает, что надо делать вот так. Это сродни сатанинскому началу», — считает инокиня Василисса (так теперь правильно именовать Екатерину Васильеву, принявшую монашеский постриг).

Екатерина Васильева, известная по ролям в таких картинах, как «Приходи на меня посмотреть», «Соломенная шляпка», «Обыкновенное чудо» и «Чародеи», ушла в монастырь.

В настоящее время она живет в подмосковном монастыре «Зосимова пустынь», который находится близ Наро-Фоминска.

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