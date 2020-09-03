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Жизнь

«Колобок» на ломаном русском: зарубежные хоккеисты смешно прочитали народную сказку

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал видео, на котором иностранные легионеры читают русскую народную сказку.

Хоккеист ХК "Сибирь" читает сказку про колобка.
Хоккеист ХК "Сибирь" читает сказку про колобка.
кадр из видео.

Испытать себя в чтении русских слов решили четыре финна и канадец — Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка, Харри Сятери и Эрик О`Делл.

В качестве «неприступной скалы» выступила народная сказка «Колобок». И нельзя сказать, что она осталась непокоренной хоккеистами — это, как минимум, получилось весьма смешно.

«Кому произношение русских слов дается легче всех?» — поинтересовались в «Сибири» у своих болельщиков.

Фанаты клуба отметили, что все легионеры молодцы и довольно сносно говорят по-русски, однако финн Юрки справился чуть лучше — показал эмоции при чтении.

Чтобы игроки знали, что их старания оценили, болельщики предложили во время домашних матчей «Сибири» скандировать на трибунах «Колобок-колобок!!!»

Ранее президент омского «Авангарда» в шикарной квартире станцевал с семьей под песню Uno. Это также оценили, но с наименьшим позитивом.

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