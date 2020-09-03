«Колобок» на ломаном русском: зарубежные хоккеисты смешно прочитали народную сказку

Испытать себя в чтении русских слов решили четыре финна и канадец — Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка, Харри Сятери и Эрик О`Делл.

В качестве «неприступной скалы» выступила народная сказка «Колобок». И нельзя сказать, что она осталась непокоренной хоккеистами — это, как минимум, получилось весьма смешно.

«Кому произношение русских слов дается легче всех?» — поинтересовались в «Сибири» у своих болельщиков.

Фанаты клуба отметили, что все легионеры молодцы и довольно сносно говорят по-русски, однако финн Юрки справился чуть лучше — показал эмоции при чтении.

Чтобы игроки знали, что их старания оценили, болельщики предложили во время домашних матчей «Сибири» скандировать на трибунах «Колобок-колобок!!!»

Ранее президент омского «Авангарда» в шикарной квартире станцевал с семьей под песню Uno. Это также оценили, но с наименьшим позитивом.