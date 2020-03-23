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23 марта -3°C

Президент омского «Авангарда» в шикарной квартире станцевал с семьей под песню Uno

Знаменитый в прошлом хоккеист, а ныне президент омского «Авангарда» Максим Сушинский опубликовал в своем Instagram пародию на танец из клипа группы Little Big на песню Uno.

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский станцевал под песню Uno.
Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский станцевал под песню Uno.
кадр из видео. instagram.com/maxim_sushinskiy.

«Хорошое настроение-залог здоровья», — подписал видео Сушинский.

«Дети зажигают», — написал президент «Авангарда» под вторым видео.

Как отмечает Om1.ru, после вылета в первом раунде плей-офф «Авангард» находится в отпуске. Впрочем, из-за коронавируса в КХЛ приостановили розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее Сушинский назвал причины, по которым команда провалила выступление — это «сумасшедшая лавина травм игроков» и выступление «запасными хоккеистами».

Напомним, группа Little Big должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение», однако его отменили из-за пандемии коронавируса в мире.

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