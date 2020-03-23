Президент омского «Авангарда» в шикарной квартире станцевал с семьей под песню Uno

Знаменитый в прошлом хоккеист, а ныне президент омского «Авангарда» Максим Сушинский опубликовал в своем Instagram пародию на танец из клипа группы Little Big на песню Uno.

«Хорошое настроение-залог здоровья», — подписал видео Сушинский.

«Дети зажигают», — написал президент «Авангарда» под вторым видео.

Как отмечает Om1.ru, после вылета в первом раунде плей-офф «Авангард» находится в отпуске. Впрочем, из-за коронавируса в КХЛ приостановили розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее Сушинский назвал причины, по которым команда провалила выступление — это «сумасшедшая лавина травм игроков» и выступление «запасными хоккеистами».

Напомним, группа Little Big должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение», однако его отменили из-за пандемии коронавируса в мире.