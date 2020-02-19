Колокольцев назначил нового начальника БЮИ

Новым начальником Барнаульского юридического института стал полковник полиции, кандидат юридических наук, доцент Дмитрий Проказин. Решение о назначении принял глава МВД Владимир Колокольцев.

Главу БЮИ уже представили коллективу вуза. Губернатору Алтайского края Виктору Томенко об этом на встрече рассказал начальник департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенанта внутренней службы Владимир Кубышко, пишет пресс-служба правительства края.

По словам Кубышко, новый руководитель прошел необходимую подготовку и имеет необходимые профессиональные навыки для работы.

Владимир Кубышко и Дмитрий Проказин. Антон Федотов / altairegion22.ru

Кто такой Дмитрий Проказин

Он родился в Орловской области в 1976 году, окончил Орловский юридический институт МВД России.

Проходил службу следователем следственного отделения ОВД Орловского района Орловской области, с 2001 года служил в Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова в различных должностях профессорско-преподавательского состава.

В 2006 году завершил обучение в адъюнктуре Академии управления МВД России. Кандидат юридических наук, доцент.

С 2008 года руководил кафедрой организации деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В апреле 2014 года занял пост заместителя начальника института по учебной работе.