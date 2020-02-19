Колокольцев назначил нового начальника БЮИ

Главу БЮИ уже представили коллективу вуза. Губернатору Алтайского края Виктору Томенко об этом на встрече рассказал начальник департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенанта внутренней службы Владимир Кубышко, пишет пресс-служба правительства края.
По словам Кубышко, новый руководитель прошел необходимую подготовку и имеет необходимые профессиональные навыки для работы.
Кто такой Дмитрий Проказин
Он родился в Орловской области в 1976 году, окончил Орловский юридический институт МВД России.
Проходил службу следователем следственного отделения ОВД Орловского района Орловской области, с 2001 года служил в Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова в различных должностях профессорско-преподавательского состава.
В 2006 году завершил обучение в адъюнктуре Академии управления МВД России. Кандидат юридических наук, доцент.
С 2008 года руководил кафедрой организации деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В апреле 2014 года занял пост заместителя начальника института по учебной работе.