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Жизнь

Колокольцев назначил нового начальника БЮИ

Новым начальником Барнаульского юридического института стал полковник полиции, кандидат юридических наук, доцент Дмитрий Проказин. Решение о назначении принял глава МВД Владимир Колокольцев.

Студенты БЮИ.
Студенты БЮИ.
Олег Богданов

Главу БЮИ уже представили коллективу вуза. Губернатору Алтайского края Виктору Томенко об этом на встрече рассказал начальник департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенанта внутренней службы Владимир Кубышко, пишет пресс-служба правительства края.

По словам Кубышко, новый руководитель прошел необходимую подготовку и имеет необходимые профессиональные навыки для работы.

Владимир Кубышко и Дмитрий Проказин.
Владимир Кубышко и Дмитрий Проказин.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Кто такой Дмитрий Проказин

Он родился в Орловской области в 1976 году, окончил Орловский юридический институт МВД России.

Проходил службу следователем следственного отделения ОВД Орловского района Орловской области, с 2001 года служил в Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова в различных должностях профессорско-преподавательского состава.

В 2006 году завершил обучение в адъюнктуре Академии управления МВД России. Кандидат юридических наук, доцент.

С 2008 года руководил кафедрой организации деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В апреле 2014 года занял пост заместителя начальника института по учебной работе.

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