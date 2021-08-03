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Жизнь

Колокольцев уволил начальника полиции Камчатки с алтайским прошлым

Глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю, начальника полиции Максима Митрофановского.

Рабочая поездка Владимира Колокольцева в Камчатский край.
Рабочая поездка Владимира Колокольцева в Камчатский край.
мвд.рф

Глава МВД России заслушал доклады от руководящего состава регионального управления и начальников территориальных органов внутренних дел.

Колокольцев сделал акцент на задачах, которые предстоит решать камчатской полиции, потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки к выборам и решил уволить Митрофановского.

В вину ему поставили «серьезные упущения в организации оперативно-служебной деятельности», сообщается на сайте МВД.

Максим Митрофановский родился в Коврове Владимирской области, в 2000 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России, в 2015 году — Академию управления МВД России.

Начал службу в 2000 году с должности участкового инспектора милиции отдела по организации работы участковых инспекторов милиции Индустриального районного отдела внутренних дел Барнаула, проходил службу на различных должностях в уголовном розыске ГУВД Алтайского края.

С 2009 года занимал должность первого заместителя начальника — начальника криминальной милиции ОВД по Косихинскому району Алтайского края, потом работал в МО МВД России «Троицкий» и «Павловский».

В 2017 году проходил службу в ГУ МВД России по Москве, в 2018 году его перевели в Камчатский край.

Ранее Дальневосточное, Восточно-Сибирское и Западно-Сибирское следственные управления СК РФ на транспорте объединили в одно Восточное межрегиональное следственное управление, которое возглавил выходец АлтГУ, генерал-майор юстиции Алексей Александров.

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