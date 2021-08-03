Колокольцев уволил начальника полиции Камчатки с алтайским прошлым

Глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю, начальника полиции Максима Митрофановского.

Глава МВД России заслушал доклады от руководящего состава регионального управления и начальников территориальных органов внутренних дел.

Колокольцев сделал акцент на задачах, которые предстоит решать камчатской полиции, потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки к выборам и решил уволить Митрофановского.

В вину ему поставили «серьезные упущения в организации оперативно-служебной деятельности», сообщается на сайте МВД.

Максим Митрофановский родился в Коврове Владимирской области, в 2000 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России, в 2015 году — Академию управления МВД России.

Начал службу в 2000 году с должности участкового инспектора милиции отдела по организации работы участковых инспекторов милиции Индустриального районного отдела внутренних дел Барнаула, проходил службу на различных должностях в уголовном розыске ГУВД Алтайского края.

С 2009 года занимал должность первого заместителя начальника — начальника криминальной милиции ОВД по Косихинскому району Алтайского края, потом работал в МО МВД России «Троицкий» и «Павловский».

В 2017 году проходил службу в ГУ МВД России по Москве, в 2018 году его перевели в Камчатский край.

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