Командир экипажа А321 рассказал подробности аварийной посадки в поле

Командир экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов сообщил, как принималось решение о посадке лайнера в поле. По его словам, эта необходимость возникла после выхода из строя второго двигателя, пишут «Известия».

«Изначально мощности двигателей не хватало для продолжения полета, даже для удерживания той высоты, которую мы к тому моменту заняли», — сообщил пилот в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, сначала появилось решение развернуться и посадить самолет, но вскоре стал отказывать второй двигатель. В итоге командир экипажа решил «сажать самолет только перед собой».

«Я предпринял попытки, как мягче посадить самолет, чтобы касание было с минимальной вертикальной скоростью», — приводит слова летчика летчика ТАСС.

Дамир Юсупов отметил, что экипаж решил сажать самолет без выпуска шасси из соображений безопасности — в противном случае лайнер мог перевернуться. Пилот также сообщил, что подготовка воздушного судна и посадка пассажиров в самолет проходили в штатном режиме.

«Многие говорят, что я герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял только то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — заключил он.

Напомним, 15 августа на окраине Жуковского самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузное поле. На борту находились 234 пассажира, в том числе семь членов экипажа. В результате жесткого приземления пострадало более 20 человек.