«Командиры не удержат». Когда российским военным выплатят по 15 тысяч рублей

Лидер страны подписал два указа.
В первом речь идет о прокурорах, сотрудниках Следственного комитета, органов внутренних дел, уголовно-исполнительных органов, органов принудительного исполнения, противопожарной службы, таможенных органов, о сотрудниках Росгвардии, руководстве федеральной фельдъегерской связи.
Во втором указе гарантируют выплату курсантам, не заключившим контракт, и военнослужащим-контрактникам.
Единовременное пособие составит 15 тысяч рублей.
В сентябре. Отмечается, что из выплат запрещено удерживать суммы по приказам командиров и решениям судов.
Нет. Деньги начислят на основании имеющихся документов.
Напомним, по 10 тыс. рублей выплатят российским пенсионерам в сентябре.