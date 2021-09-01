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Жизнь

«Командиры не удержат». Когда российским военным выплатят по 15 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате силовикам и военным. Рассказываем, кому положены суммы и нужно ли для их получения писать заявление.

Спецназ "Легион" алтайского УФСИН.
Спецназ "Легион" алтайского УФСИН.
altapress.ru
1 Кому начислят деньги?

Лидер страны подписал два указа.

В первом речь идет о прокурорах, сотрудниках Следственного комитета, органов внутренних дел, уголовно-исполнительных органов, органов принудительного исполнения, противопожарной службы, таможенных органов, о сотрудниках Росгвардии, руководстве федеральной фельдъегерской связи.

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений.
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений.
function.mil.ru

Во втором указе гарантируют выплату курсантам, не заключившим контракт, и военнослужащим-контрактникам.

2 Какой у выплаты размер?

Единовременное пособие составит 15 тысяч рублей.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
3 Когда военные и правоохранители получат выплаты?

В сентябре. Отмечается, что из выплат запрещено удерживать суммы по приказам командиров и решениям судов.

4 Для получения суммы надо писать заявление?

Нет. Деньги начислят на основании имеющихся документов.

Напомним, по 10 тыс. рублей выплатят российским пенсионерам в сентябре.

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