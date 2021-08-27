«Я календарь переверну». Когда российским пенсионерам выплатят по 10 тысяч от Путина

По указу, российским пенсионерам — работающим и военным, тем, кто получает пенсию по потере кормильца и прочим пенсионным категориям — единовременно выплатят по 10 тысяч рублей дополнительно к пенсии.
Не нужно. Пенсионный фонд назначит выплаты на основании имеющихся документов.
На совещании «Единой России» министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что 12,7 млн человек (те, кому приносят пенсию на дом) начнут получать по 10 тысяч с3 сентября. Одновременно с пенсией.
На карты средства также будут приходить с конца следующей недели, сообщает Российская газета.
Путин заявил, что надбавка к пенсии в 1 тыс. рублей «подъедается» инфляцией. И для пожилых людей этот процесс ощущается острее.
Напомним, недавно Путин предложил выплатить по 15 тыс. рублей военным и правоохранителям.