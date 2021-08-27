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Жизнь

«Я календарь переверну». Когда российским пенсионерам выплатят по 10 тысяч от Путина

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о назначении российским пенсионерам единоразовых выплат. Рассказываем, кому и когда начислят деньги и нужно ли писать заявление, чтобы их получить.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0
1 Что за выплаты?

По указу, российским пенсионерам — работающим и военным, тем, кто получает пенсию по потере кормильца и прочим пенсионным категориям единовременно выплатят по 10 тысяч рублей дополнительно к пенсии.

2 Нужно ли для получения суммы писать заявление?

Не нужно. Пенсионный фонд назначит выплаты на основании имеющихся документов.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
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3 Когда пенсионерам выплатят деньги?

На совещании «Единой России» министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что 12,7 млн человек (те, кому приносят пенсию на дом) начнут получать по 10 тысяч с3 сентября. Одновременно с пенсией.

На карты средства также будут приходить с конца следующей недели, сообщает Российская газета.

Деньги.
Деньги.
Фото из открытых источников.
3 Для чего власти начислят допвылаты?

Путин заявил, что надбавка к пенсии в 1 тыс. рублей «подъедается» инфляцией. И для пожилых людей этот процесс ощущается острее.

Напомним, недавно Путин предложил выплатить по 15 тыс. рублей военным и правоохранителям.

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