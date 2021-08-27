«Я календарь переверну». Когда российским пенсионерам выплатят по 10 тысяч от Путина

3 Когда пенсионерам выплатят деньги?

На совещании «Единой России» министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что 12,7 млн человек (те, кому приносят пенсию на дом) начнут получать по 10 тысяч с3 сентября. Одновременно с пенсией.

На карты средства также будут приходить с конца следующей недели, сообщает Российская газета.