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Жизнь

Разовая поддержка. Когда российские пенсионеры смогут получить по 10 тысяч рублей и нужно ли писать заявление

Правительство профинансирует разовые выплаты российским пенсионерам. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Рассказываем, когда и кто получит деньги и нужно ли для этого подавать заявление.

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Открытые источники в Интернете
1 Кому положены выплаты?

Согласно указу, разовые выплаты в размере 10 тыс. рублей получат пенсионеры. В том числе работающие и военные. Удерживать долги из суммы не будут.

2 Когда можно получить деньги?

Выплата — единовременная и запланирована на предстоящий сентябрь.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
3 Чтобы «попасть под выплаты», нужно писать заявление?

Не нужно. Пенсионный фонд начислит средства на основании имеющихся документов.

Напомним, ранее Путин сообщил, что на выплаты пенсионерам и военным из госбюджета выделят больше 500 млрд рублей.

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