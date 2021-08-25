«Независимо от звезд и погонов». Когда российские военные и правоохранители смогут получить по 15 тысяч рублей от Путина

1 Кому положены выплаты?

Всем сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.

«Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах. Ну извините, как в бане, все должны быть равны в данном случае. Никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», — заявил Путин на втором этапе съезда партии «Единая Россия».