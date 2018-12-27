Арендатор закрытой игровой зоны «Веселкино» в ТРЦ Galaxy прокомментировал решение прокуратуры

Я, как арендатор помещения, занимаемого «Городом развлечений «Веселкино», признателен за то внимание, которое нам уделено надзорными органами за последние 8 месяцев, и ту тщательность, с которой проводились проверки всех имеющихся систем безопасности как прокуратурой и сотрудниками МЧС, так и специалистами арендодателя.

Мы все вместе добиваемся максимальной безопасности в помещении нашего центра, куда приходят жители и гости города. Мы — не противоборствующие стороны в этом процессе, у нас единая задача — сделать безопасным отдых посетителей. Но дело в том, что на данный момент в определении суда, который на основании ходатайства прокурора Железнодорожного района постановил закрыть «Веселкино», не прозвучало ни единого внятного указания на какое-либо нарушение! А звучит в этом определении и комментариях прокурора следующее: «Может возникнуть угроза безопасности жизни и здоровью людей» «уже потому, что располагаются выше второго этажа». Что тут подразумевается?

Выше второго этажа спроектировано большинство успешно работающих развлекательных (детских, семейных, игровых) центров по всей России, и Барнаул не исключение. Это не противоречит нормам закона! Почему такой индивидуальный подход только к одному участнику этого рынка, накануне новогодних каникул и главных семейных праздников, не очень понятно не только нам, но и всем посетителям центра. Насколько мне известно, со стороны надзорных органов претензий к системам пожарной безопасности арендодателя нет, иначе бы они были перечислены.