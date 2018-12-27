Арендатор закрытой игровой зоны «Веселкино» в ТРЦ Galaxy прокомментировал решение прокуратуры

Владимир Гордейчик,
управляющий «Города развлечений «Веселкино»:
Я, как арендатор помещения, занимаемого «Городом развлечений «Веселкино», признателен за то внимание, которое нам уделено надзорными органами за последние 8 месяцев, и ту тщательность, с которой проводились проверки всех имеющихся систем безопасности как прокуратурой и сотрудниками МЧС, так и специалистами арендодателя.
Мы все вместе добиваемся максимальной безопасности в помещении нашего центра, куда приходят жители и гости города. Мы — не противоборствующие стороны в этом процессе, у нас единая задача — сделать безопасным отдых посетителей. Но дело в том, что на данный момент в определении суда, который на основании ходатайства прокурора Железнодорожного района постановил закрыть «Веселкино», не прозвучало ни единого внятного указания на какое-либо нарушение! А звучит в этом определении и комментариях прокурора следующее: «Может возникнуть угроза безопасности жизни и здоровью людей» «уже потому, что располагаются выше второго этажа». Что тут подразумевается?
Выше второго этажа спроектировано большинство успешно работающих развлекательных (детских, семейных, игровых) центров по всей России, и Барнаул не исключение. Это не противоречит нормам закона! Почему такой индивидуальный подход только к одному участнику этого рынка, накануне новогодних каникул и главных семейных праздников, не очень понятно не только нам, но и всем посетителям центра. Насколько мне известно, со стороны надзорных органов претензий к системам пожарной безопасности арендодателя нет, иначе бы они были перечислены.
Предприниматель уверяет, что его игровой центр один из самых безопасных в Барнауле.
Владимир Гордейчик,
управляющий «Города развлечений «Веселкино»:
Помимо этого, я как адекватный человек, понимаю, что кроме наличия всех работающих систем безопасности, у меня помещение высотой 12 м, откуда вероятность успешной эвакуации в случае пожара в десятки раз выше, чем из низкого помещения. Потому что дым по законам физики поднимается вверх, и пока он заполнит пространство от потолка до головы человека, пройдет более чем достаточно времени для эвакуации.
При чем тут вход в торговый центр, до которого предлагают бежать, когда из «Веселкино» есть, кроме положенных трех эвакуационных выходов, выход прямо на улицу? Этот дополнительный выход был организован исключительно по инициативе арендодателя, без всяких предписаний, в целях усиления мер безопасности и ради спокойствия всех посетителей центра.
Прежде чем запустить этот проект, я посетил немало подобных комплексов в России, за рубежом, изучил кучу нюансов и вопросов, связанных с их функционированием. Могу с полной уверенностью сказать, что год назад мы открыли один из лучших и безопасных семейных комплексов развлечений в городе.
Ранее прокуратура заявила, что на закрытых игровых площадках «Веселкино» и «Карамелька» в ТРЦ Galaxy нашли нарушения не только правил пожарной безопасности, но и санитарных норм. Более того — прокуратура в принципе против размещения этих объектов в данном месте, поскольку они не должны располагаться выше второго этажа. Это одно из требований ведомства в судебном иске к собственникам комплексов.