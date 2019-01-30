Коммунальные аварии в Барнауле: что произошло и когда их устранят

Ночью 30 января в разных частях Барнаула произошли две крупные коммунальные аварии. Без отопления, горячей или холодной воды в мороз остались сотни домов. Altapress.ru собрал главное, что известно о происшествиях на данный момент.

Из-за аварии на водоводе в Барнауле затопило улицу Малахова. 30 января 2019 года.

Что произошло?

На Южном произошел порыв теплосети. Под отключение отопления и горячего водоснабжения попали 224 жилых дома, 17 социально-значимых объектов и 29 административных зданий.

На Малахова случилось повреждения водовода. Вода вышла наружу и затопила участок в районе пересечения Малахова и Павловского тракта. Дорогу перекрыли от Павловского тракта до Взлетной. Часть Индустриального района осталась не только без холодной, но и горячей воды. Коммунальщики пока не могут оценить, сколько домов в этом районе остается без водоснабжения,

Из-за аварии на водоводе в Барнауле затопило улицу Малахова. 30 января 2019 года. Влад Простеев

Район отключения воды ограничен улицами: Попова, Энтузиастов, Островского, С. Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная, Южно-Власихинский проезд, Попова, Северный Власихинский проезд, Павловский тракт, Попова.

В Индустриальном районе из-за аварии 6 детских садов не приняли детей, сообщили в мэрии Барнаула. Закрыты детсады № 165, 174, 250, 267, 264, 268. Они не принимали детей с самого утра. Остальные дошкольные учреждения в зоне аварии работают, но вода в них подается на пониженном давлении.

На Южном работают все учреждения образования, кроме школы № 76.

Что говорят очевидцы?

По словам барнаульца Влада Простеева, часть с одной стороны затопленный участок Малахова заледенел — вокруг кучи счищенного снега. С другой стороны улицы трактор гоняет воду, потому на этом участке только одно место дли слива воды.

Очевидцы в соцсетях пишут, что во многих домах Индустриального районе нет горячей и холодной воды. На Южном в ряде домов отключили не только воду, но и тепло.

Когда устранят аварии?

По информации на 12 часов, на Южном завершаются сварочные работы — после этого начнется запуск отопления.

Аварию на Малахова планируют устранить в течение дня. Более точные сроки пока не называют. По словам дорожников, движение на участке восстановят не раньше чем через 5−6 часов после устранения аварии.