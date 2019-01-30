Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
1156

Коммунальные аварии в Барнауле: что произошло и когда их устранят

Ночью 30 января в разных частях Барнаула произошли две крупные коммунальные аварии. Без отопления, горячей или холодной воды в мороз остались сотни домов. Altapress.ru собрал главное, что известно о происшествиях на данный момент.

Из-за аварии на водоводе в Барнауле затопило улицу Малахова. 30 января 2019 года.
Из-за аварии на водоводе в Барнауле затопило улицу Малахова. 30 января 2019 года.
Влад Простеев

Что произошло?

На Южном произошел порыв теплосети. Под отключение отопления и горячего водоснабжения попали 224 жилых дома, 17 социально-значимых объектов и 29 административных зданий.

На Малахова случилось повреждения водовода. Вода вышла наружу и затопила участок в районе пересечения Малахова и Павловского тракта. Дорогу перекрыли от Павловского тракта до Взлетной. Часть Индустриального района осталась не только без холодной, но и горячей воды. Коммунальщики пока не могут оценить, сколько домов в этом районе остается без водоснабжения,

Из-за аварии на водоводе в Барнауле затопило улицу Малахова. 30 января 2019 года.
Из-за аварии на водоводе в Барнауле затопило улицу Малахова. 30 января 2019 года.
Влад Простеев

Район отключения воды ограничен улицами: Попова, Энтузиастов, Островского, С. Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная, Южно-Власихинский проезд, Попова, Северный Власихинский проезд, Павловский тракт, Попова.

В Индустриальном районе из-за аварии 6 детских садов не приняли детей, сообщили в мэрии Барнаула. Закрыты детсады № 165, 174, 250, 267, 264, 268. Они не принимали детей с самого утра. Остальные дошкольные учреждения в зоне аварии работают, но вода в них подается на пониженном давлении.

На Южном работают все учреждения образования, кроме школы № 76.

Что говорят очевидцы?

По словам барнаульца Влада Простеева, часть с одной стороны затопленный участок Малахова заледенел — вокруг кучи счищенного снега. С другой стороны улицы трактор гоняет воду, потому на этом участке только одно место дли слива воды.

Очевидцы в соцсетях пишут, что во многих домах Индустриального районе нет горячей и холодной воды. На Южном в ряде домов отключили не только воду, но и тепло.

Когда устранят аварии?

По информации на 12 часов, на Южном завершаются сварочные работы — после этого начнется запуск отопления.

Аварию на Малахова планируют устранить в течение дня. Более точные сроки пока не называют. По словам дорожников, движение на участке восстановят не раньше чем через 5−6 часов после устранения аварии.

Восстановительные работы на теплотрассе на поселке Южном. 30 января 2019 года.
Восстановительные работы на теплотрассе на поселке Южном. 30 января 2019 года.
barnaul.org
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость