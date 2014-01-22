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Жизнь

Коммунальщики разобрались с тоннелем, вырытым находчивыми бийчанами в гигантском сугробе

В редакцию altapress.ru пришла обратная связь на публикацию о том, как жители Бийска вырыли тоннель в гигантском сугробе на тротуаре. Источник прислал нам фото, сопроводив ее словами: тоннель не продержался и суток. Разрушили его потому, что он представлял опасность.

Жители Бийска прокопали ворота в гигантском сугробе на тротуаре.
Жители Бийска прокопали ворота в гигантском сугробе на тротуаре.
vk.com/biysk_all

Как объяснил один из участников сообщества «Бийск» в соцсети «ВКонтакте», тоннель сделали для детей. Им приходилось идти к автобусной остановке прямо по проезжей части из-за двухметровых сугробов на обочине. Тоннель же позволил двигаться по тротуару, пусть и через тоннель в сугробе.

К вечеру в редакцию поступила новая фотография — тоннель разрушен. Правда, снежный сугроб на тот момент еще оставался на тротуаре.

В комментариях к этой информации объясняется, что тоннель вырыли сотрудники одного из частных предприятий — они почистили свою территорию и свалили огромную кучу снега прямо на тротуар.

А чтобы жителям частного сектора комфортнее было попадать на другую сторону, они и вырыли это непрочное сооружение.

К вечеру приехали коммунальщики с лопатой и обрушили тоннель. Теперь пройти сквозь гору можно без вреда для здоровья. Кучу снега уберут позже, так как сейчас техника занята на других участках города, — рассказал не назвавшийся автор фото.

Напоминаем, что днём 22 и ночью 23 января произойдет усиление ветра до 15−20 метров в секунду, ожидается снег. При этом жнем 23 и 24 января погода изменится в худшую сторону: ожидается снег, мокрый снег, по югу местами сильные осадки, возможно усиление ветра.

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