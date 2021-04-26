26 апреля 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Коммунальщики сделали подкоп к дому сибирячки и полгода не могут закопать

Ресурсоснабжающая компания устроила жительнице Кузбасса непреодолимую проблему возле ворот ее частного дома и не спешит исправлять, сообщает «Сибдепо».

Коммунальщики сделали обрыв под домом. Кузбасс.
Коммунальщики сделали обрыв под домом. Кузбасс.
vk.com/chplk.

Яма появилась в ноябре 2020 года — коммунальщики из «Энергоресурса» чинили центральный водопровод и выкопали трубы, а закопать обратно забыли.

За зиму яма у ворот разрослась до полноценного обрыва. Теперь женщина не может попасть в собственный дом, а местные чиновники и коммунальная служба разводят руками

«Я поехала в поселковую администрацию, там мне объяснили, что прорвало центральный водопровод. В порядок все должна привести компания, которая яму и выкопала, а власти особо ничем помочь не могут. Знаете, что больше всего меня поражает: когда у меня перед домом трава не скошена, чиновники звонят мне и просят убрать. В администрации на это промолчали», — рассказала хозяйка дома.

Коммунальщики заявку на устранение обрыва приняли в ноябре, но конкретных сроков не назвали.

В диспетчерской женщине объяснили, что свободной техники сейчас нет: когда будет — тогда сделают. За полгода, видимо, техника так и не освободилась, а яма тем временем расширяется.

«Сейчас там стоит обрыв, к которому я боюсь подходить, и огромная лужа. Я, если честно, не знаю, что делать, боюсь, что и чиновники и „Энергоресурс“ меня просто футболить», — посетовала хозяйка дома.

Ранее в Хакасии пожаловались на дорожников — строя новую дорогу разломали старую, которую ранее ремонтировали.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость