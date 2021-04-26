Коммунальщики сделали подкоп к дому сибирячки и полгода не могут закопать

Яма появилась в ноябре 2020 года — коммунальщики из «Энергоресурса» чинили центральный водопровод и выкопали трубы, а закопать обратно забыли.
За зиму яма у ворот разрослась до полноценного обрыва. Теперь женщина не может попасть в собственный дом, а местные чиновники и коммунальная служба разводят руками
«Я поехала в поселковую администрацию, там мне объяснили, что прорвало центральный водопровод. В порядок все должна привести компания, которая яму и выкопала, а власти особо ничем помочь не могут. Знаете, что больше всего меня поражает: когда у меня перед домом трава не скошена, чиновники звонят мне и просят убрать. В администрации на это промолчали», — рассказала хозяйка дома.
Коммунальщики заявку на устранение обрыва приняли в ноябре, но конкретных сроков не назвали.
В диспетчерской женщине объяснили, что свободной техники сейчас нет: когда будет — тогда сделают. За полгода, видимо, техника так и не освободилась, а яма тем временем расширяется.
«Сейчас там стоит обрыв, к которому я боюсь подходить, и огромная лужа. Я, если честно, не знаю, что делать, боюсь, что и чиновники и „Энергоресурс“ меня просто футболить», — посетовала хозяйка дома.
Ранее в Хакасии пожаловались на дорожников — строя новую дорогу разломали старую, которую ранее ремонтировали.