Коммунальщики сделали подкоп к дому сибирячки и полгода не могут закопать

Яма появилась в ноябре 2020 года — коммунальщики из «Энергоресурса» чинили центральный водопровод и выкопали трубы, а закопать обратно забыли.

За зиму яма у ворот разрослась до полноценного обрыва. Теперь женщина не может попасть в собственный дом, а местные чиновники и коммунальная служба разводят руками

«Я поехала в поселковую администрацию, там мне объяснили, что прорвало центральный водопровод. В порядок все должна привести компания, которая яму и выкопала, а власти особо ничем помочь не могут. Знаете, что больше всего меня поражает: когда у меня перед домом трава не скошена, чиновники звонят мне и просят убрать. В администрации на это промолчали», — рассказала хозяйка дома.