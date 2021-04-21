В Сибири дорожники при строительстве дороги разломали ранее отремонтированную

В Хакасии при строительстве участка федеральной трассы разбили действующую дорогу, по которой возят стройматериалы, сообщает 19rus.info .

Житель села Вершино-Биджа Александр Наумцев рассказал изданию, что большегрузы разбили дорогу рядом с Черногорском — при строительстве участка федеральной трассы.

«Я часто по этой дороге езжу и каждый день условия все хуже и хуже. Большегрузы возят щебенку с карьера», — отметил он.

В подтверждение Александр в течение нескольких месяцев записывал видео. На кадрах многотонники по дороге едут колоннами.

Примечательно, что в 2020 году разбитую дорогу ремонтировали — трасса была волнами и это немного исправили. А теперь там появились такие ямы, что «диски на колесах лопаются».

На одном из видео Александр пообщался с пенсионером, который пробил колесо — наехал на яму, которую не объехать. Мужчина сел на дорогу рядом со своим авто и думал, что делать дальше.

«Там есть такие моменты, когда на дороге поднимаешься и… эти ямы. Не успеваешь увидеть, тем более в темное время суток. Или, допустим, когда встречная машина попадается», — отметил житель села.

Издание обратилось к республиканскому минтрансу и другим представителям исполнительной власти с просьбой разобраться в ситуации.

Также попросили вмешаться прокуратуру, поскольку ситуация на дороге сложная — постоянно происходят ДТП, что непосредственно ущемляет права граждан.

Ранее в Новосибирской области жители села обвинили Газпром в разрушении единственного проезда, сделанного за 2,7 млн рублей.