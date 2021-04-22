Коммунисты в Алтайском крае отметили день рождения Ленина

В Барнауле пикет прошел у памятника на площади Советов. Впервые за многие годы администрация Барнаула пыталась отказать в согласовании возложения цветов, но суд признал этот отказ незаконным, напоминают в алтайском крайкоме.
Комсомольцы подготовили плакаты с ленинскими высказываниями о равнодушии и о богатстве и жуликах.
«Еще до начала мероприятия ленинские слова особенно привлекли внимание присутствующей на площади группы полицейских и сопровождавших их в камуфляже без опознавательных знаков. После фиксации на планшет слов с плакатов правоохранители не препятствовали проведению памятной акции коммунистов», — отметили в партии.
Барнаульские коммунисты побывали и на других ленинских памятниках.
Ранее глава алтайской КПРФ попросила губернатора разрешить Первомай.