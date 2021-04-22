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Жизнь

Коммунисты в Алтайском крае отметили день рождения Ленина

22 апреля коммунисты в день 151-й годовщины со дня рождения Ленина возложили цветы к памятникам вождю. Полицейские зафиксировали на планшет высказывания на плакатах, но акции мешать не стали.

Коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину.
Коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину.
vk.com/komsomol22

В Барнауле пикет прошел у памятника на площади Советов. Впервые за многие годы администрация Барнаула пыталась отказать в согласовании возложения цветов, но суд признал этот отказ незаконным, напоминают в алтайском крайкоме.

Комсомольцы подготовили плакаты с ленинскими высказываниями о равнодушии и о богатстве и жуликах.

«Еще до начала мероприятия ленинские слова особенно привлекли внимание присутствующей на площади группы полицейских и сопровождавших их в камуфляже без опознавательных знаков. После фиксации на планшет слов с плакатов правоохранители не препятствовали проведению памятной акции коммунистов», — отметили в партии.

Барнаульские коммунисты побывали и на других ленинских памятниках.

Ранее глава алтайской КПРФ попросила губернатора разрешить Первомай.

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