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Жизнь

Коммунистов оштрафовали «на 45 литров бензина» за торчащие флаги на первомайском автопробеге

В Новосибирске полиция оштрафовала коммунистов за красные флаги на первомайском автопробеге и грязный госномер, сообщили в областном комитете партии.

Флаги КПРФ.
Флаги КПРФ.
Анна Зайкова.

1 мая коммунисты провели автопробег, чтобы отметить День солидарности трудящихся. В итоге трое получили протоколы об административном правонарушении.

Активисты планировали проехать с красными флагами, посетить несколько памятников и завод «Тяжстанкогидропресс».

Напомним, на крупнейшем новосибирском предприятии не платили зарплаты рабочим и только после вмешательства главы СК Александра Бастрыкина деньги нашлись.

Однако до «Тяжстанкогидропресса» коммунистам доехать не удалось — недалеко от старта их остановили сразу пять экипажей полиции.

«Главная претензия — красные флаги, высунутые из окон автомобилей. Сотрудники органов так и не смогли объяснить, какую норму закона нарушают коммунисты», — рассказали в партии.

По словам секретаря Центрального райкома КПРФ Камиля Джафарова, «сотрудники ГАИ давали понять, что оштрафуют хоть за что <…> у одного товарища полностью переворошили машину <…> другого оштрафовали за грязный госномер».

В итоге коммунистов оштрафовали на 2000 рублей — двоим выписали по пятьсот, еще одному придется заплатить тысячу.

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