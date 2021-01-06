«Комочки кайфа»: в барнаульском зоопарке показали подросших и уже огрызающихся львят

4 января львята из барнаульского зоопарка отмечали свой маленький день рождения — семь месяцев от роду. В честь этого дня все любителей «комочков кайфа», как прозвали их посетитетли, зоопарк выложил несколько умилительных видео.

На них видно, что львята уже подросли, окрепли. И даже немного огрызаются, когда их пытаются снимать на камеру.

Напомним, потомство в львиной семье Алтая и Аи появилось в начале июня, тогда на свет появилось сразу три котенка. Львы стали родителями уже во второй раз.

Бэби-бум в «Лесной сказке» не прекращается. В марте у серебристо-черного лиса и его рыжей подруги на свет появились три малыша, в начале мая родился «комплект» козлят, 16 мая во второй раз стали родителями лоси.

Камышовый кот в барнаульском зоопарке. instagram.com/zoo22.ru.

Кроме того, в 2020 году родился один медвежонок, два камышовых котенка и кенгуренок.