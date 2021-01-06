Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 января -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Комочки кайфа»: в барнаульском зоопарке показали подросших и уже огрызающихся львят

4 января львята из барнаульского зоопарка отмечали свой маленький день рождения — семь месяцев от роду. В честь этого дня все любителей «комочков кайфа», как прозвали их посетитетли, зоопарк выложил несколько умилительных видео.

Львы играют с мячом.
Львы играют с мячом.
Скриншот видео instagram.com/zoo22.ru

На них видно, что львята уже подросли, окрепли. И даже немного огрызаются, когда их пытаются снимать на камеру.

Напомним, потомство в львиной семье Алтая и Аи появилось в начале июня, тогда на свет появилось сразу три котенка. Львы стали родителями уже во второй раз.

Бэби-бум в «Лесной сказке» не прекращается. В марте у серебристо-черного лиса и его рыжей подруги на свет появились три малыша, в начале мая родился «комплект» козлят, 16 мая во второй раз стали родителями лоси.

Камышовый кот в барнаульском зоопарке.
Камышовый кот в барнаульском зоопарке.
instagram.com/zoo22.ru.

Кроме того, в 2020 году родился один медвежонок, два камышовых котенка и кенгуренок.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость