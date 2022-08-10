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10 августа
День строителя
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Жизнь

Компания «Дюйм» поздравляет с Днем строителя всех, кто трудится в данной отрасли

Коллектив федеральной торговой компании «Дюйм» (Барнаул) с радостью поздравляет с Днем строителя коллег, партнеров, архитекторов, проектировщиков, дизайнеров и строителей!

Коллектив федеральной торговой компании «Дюйм» (Барнаул).
Коллектив федеральной торговой компании «Дюйм» (Барнаул).
Дмитрий Лямзин

Вот уже 20 лет, как мы поставляем качественную отопительную технику и инженерную сантехнику на строительные объекты нашего города и края!

Мы живем в интересное, хотя и непростое время!

Наметилась тенденция снижения цен на металл в России. Производители стали снижать цены на продукцию, где локализация металла составляет более 60%: это — твердотопливные котлы, радиаторы, банные печи, водонагреватели. Однако оборудование, где присутствует электроника, платы, полупроводники, и т.п., испытывают дефицит в комплектующих, и как следствие, мы, продавцы, испытываем дефицит оборудования.

Некоторые товары попали под санкции, так, например, бойлеры косвенного нагрева, инсталляции, контрольно-измерительная и предохранительная арматура, термоманометры, манометры европейского производства. Сегодня есть запас данных товаров на складе, но завтра его может не быть. Поэтому сейчас нужно быстро принимать решение о покупке оборудования.

Увеличились сроки поставки товаров из Европы. Если раньше срок поставки составлял четыре недели, то сейчас он увеличился до 8−12 недель. При этом европейские производители отпускают лимитированное количество товара для российского рынка.

Позитивная новость заключается в том, что на регулярной основе налажены поставки из Италии запорной, трубопроводной арматуры Uni-Fitt и всего сопутствующего оборудования.

В настоящее время, на нашем складе в Барнауле, большой запас газовых котлов Bosch, BAXI, Fondital. Также в наличии надежные стальные панельные радиаторы Buderus, срок их гарантийного обслуживания по-прежнему составляет 10 лет.

Наша собственная авторизованная сервисная служба «Дюйм» подтверждает гарантии на территории Алтайского края.

Мы давно заработали репутацию надежной компании, которая отвечает за взятые на себя обязательства, и, в сложившейся ситуации, мы готовы предоставить все гарантии.

Роман Юмашев.
Роман Юмашев.
Дмитрий Лямзин

О тенденциях в сфере многоквартирного и индивидуального жилого строительства расскажет Роман Юмашев, руководитель оптового отдела продаж по работе со строительными организациями:

— Трудности, связанные с уходом европейских поставщиков, и санкции на группы товаров, и, как следствие, поиск альтернативных поставщиков, ценовые спекуляции на остатки товара в России, дефицит товаров.

Сложности с комплектацией объектов — большой срок поставки оборудования, которое заложено в проектах, аналоги нужно переподбирать, пересчитывать, согласовывать, цена на товар может сильно отличаться от первоначальной сметы (период март-июнь).

Поставщики, которые сейчас занимают нишу европейских производителей — лидеров рынка, таких как Вило, Грундфос, Рехау, Упонор, Виссманн испытывают сложности с закрытием спроса.

Большой выбор инженерной сантехники, котельного, насосного оборудования европейских и российских производителей в наличии на складе позволит полностью закомплектовать любой объект!

Компания «Дюйм Барнаул»

Адрес: Барнаул, пр. Строителей, 58-а

Розничный отдел продаж: +7 (3852) 555−565

Оптовый отдел продаж: +7 (3852) 555−595

Сервисная служба: +7 (3852) 999−911

Эл. адрес: info@duim22.ru

Сайт: duim22.ru

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