Компьютер определил первых 500 обладателей 100-тысячных премий за вакцинацию

Тиражная комиссия утвердила результаты отбора 500 победителей, сообщается на сайте правительства России. Номера победивших сертификатов опубликованы на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Счастливчиков определял компьютер, используя алгоритм случайной выборки.

Каждый получит от государства по 100 тыс. рублей. Деньги поступят на счет банковской карты «Мир» после того, как победитель укажет номер своей карты в личном кабинете на портале Госуслуги, пишет bfm.ru.

Лотерея проводится по инициативе правительства. Оператором выступает акционерное общество «Гознак».

Ранее власти Москвы, Подмосковья и некоторых других российских регионов (в том числе, Алтайского края) предлагали местным жителям различные бонусы и привилегии за вакцинацию от COVID-19.

Дата второго розыгрыша

Второй розыгрыш еще 500 призов по 100 тыс. рублей каждый состоится 14 октября.