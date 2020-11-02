Комсомольская стройка: как в Барнауле «Посуда Центр» готовят к трансформации в ковидный госпиталь

В данный момент рядом с «Посуда Центром» сосредоточено большое количество молодых людей — волонтеров и бойцов студенческих отрядов.
На момент прибытия нашего фотокореспондента молодые люди рассказали, что конкретной задачи пока перед ними не было поставлено, но они готовы взяться за любые работы.
Сейчас в ТЦ ведутся работы, связанные с переездом действующих торговых площадей.
Ранее сообщалось, что городские власти выбирали примерно из десятка зданий, которые можно перепрофилировать под ковидный госпиталь. В их числе назывались «Геомаркет», строящийся торговый центр на пересечении улиц Шумакова и Балтийской, рынок ВДНХ.
В итоге, выбор был сделан в пользу «Посуда Центра». По словам начальника отдела оказания медицинской помощи взрослому населению краевого минздрава Жанны Вахловой, для создания госпиталя было необходимо соблюсти следующие условия: здание должно быть одноэтажным, большой площади, иметь удобные подъездные пути.
Здание имеет площадь порядка 15 тыс. кв.м. По предварительным оценкам, здесь разместят до 600 коек.
Главой города Вячеславом Франком поставлена задача создать госпиталь в максимально короткие сроки. Работы здесь планируется вести в три смены.