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Комсомольская стройка: как в Барнауле «Посуда Центр» готовят к трансформации в ковидный госпиталь

Работы по переоборудованию «Посуда Центра» в ковидный госпиталь стартовали в Барнауле. Фотокорреспондент altapress.ru побывал в ТЦ и запечатлел, какие процессы сейчас происходят на этой площадке.

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь.
В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

В данный момент рядом с «Посуда Центром» сосредоточено большое количество молодых людей — волонтеров и бойцов студенческих отрядов.

На момент прибытия нашего фотокореспондента молодые люди рассказали, что конкретной задачи пока перед ними не было поставлено, но они готовы взяться за любые работы.

Сейчас в ТЦ ведутся работы, связанные с переездом действующих торговых площадей.

Ранее сообщалось, что городские власти выбирали примерно из десятка зданий, которые можно перепрофилировать под ковидный госпиталь. В их числе назывались «Геомаркет», строящийся торговый центр на пересечении улиц Шумакова и Балтийской, рынок ВДНХ.

В итоге, выбор был сделан в пользу «Посуда Центра». По словам начальника отдела оказания медицинской помощи взрослому населению краевого минздрава Жанны Вахловой, для создания госпиталя было необходимо соблюсти следующие условия: здание должно быть одноэтажным, большой площади, иметь удобные подъездные пути.

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь.
В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Здание имеет площадь порядка 15 тыс. кв.м. По предварительным оценкам, здесь разместят до 600 коек.

Главой города Вячеславом Франком поставлена задача создать госпиталь в максимально короткие сроки. Работы здесь планируется вести в три смены.

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