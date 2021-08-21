Кому и сколько: какие еще социальные выплаты ждут россиян в сентябре

Не за горами осень. Она принесет не только прохладу и дожди, но социальные выплаты отдельным категориям граждан. Какие именно — рассказали эксперты «Московского Комсомольца».

В первую очередь от предстоящих нововведений выиграют семьи с маленькими детьми.

В частности, с 1 сентября текущего года родители малышей до восьми лет будут получать максимальные выплаты по больничному листу, независимо от стажа.

До новации многие из них существенно теряли в деньгах, уходя вместе с чадом на больничный. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от количества дней, подлежащих оплате, от возраста ребенка и вида его заболевания. Количество оплачиваемых дней в году по уходу за заболевшим ребенком не изменилось.

Школьник. Парень. Подросток. СС0

С начала сентября уже не будет влиять способ лечения — дома или в стационаре. При этом, родителю заплатят пособие в размере 100% от среднего заработка, соответствующий размеру оплаты труда (МРОТ). Таким образом, минимальный размер дневного пособия по больничному составит 420,56 рублей. А вот на максимальную можно рассчитывать, если за последние два года родитель получал не меньше 70 тыс. рублей в месяц.

Для мам и пап детей, старше восьми лет, все останется по-прежнему. Пособие будет рассчитываться, исходя из страхового стажа и способа лечения.

В сентябре продолжатся выплаты пособий в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста, которые начались в августе. Они положены счастливчикам, родившимся между 3 июля 2003 и 1 сентября 2015 года включительно, а также совершеннолетним гражданам, родившимся в период с 3 июля 1998 по 2 июля 2003 года, если у них есть инвалидность или ограничения по здоровью.

Деньги будут выделяться из госбюджета. Они не станут зависеть от доходов семьи, трудоустройства родителей, а также получения пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

В случае, если в семье двое и более детей, входящих в льготную категорию, деньги перечислят на каждого из них.

Выплаты осуществляются исключительно по заявлению. Его необходимо подать в период с 15 июля по 1 ноября 2021 года через портал государственных услуг онлайн либо лично через отделение Пенсионного фонда.