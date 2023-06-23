23 июня
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Жизнь

Кому противопоказан загар, рассказал врач-дерматолог

Доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала Lenta.ru, кому из россиян вредно и даже опасно нежиться под солнышком.

Солнце. Жара. Лето.
Солнце. Жара. Лето.
СС0

Специалист отметила, что, в первую очередь, загар противопоказан людям с хроническими заболеваниями, такими как красная волчанка, склеродермия, фотоаллергический дерматит.

В эту же категорию людей попадают те, у кого есть различные фотодерматозы — заболевания, которые вызваны или обострены солнцем - и аллергия на солнце.

Стоит воздержаться от длительного пребывания на солнце тем, у кого больше ста родинок на теле или диспластический невус.

Также загар не рекомендуется людям, у которых практически нет пигмента: очень светлые волосы, светлые глаза и светлая кожа. И людям после 45-50 лет.

Ранее косметолог рассказала, как перестать потеть в жару.

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