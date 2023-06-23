Кому противопоказан загар, рассказал врач-дерматолог

Специалист отметила, что, в первую очередь, загар противопоказан людям с хроническими заболеваниями, такими как красная волчанка, склеродермия, фотоаллергический дерматит.
В эту же категорию людей попадают те, у кого есть различные фотодерматозы — заболевания, которые вызваны или обострены солнцем - и аллергия на солнце.
Стоит воздержаться от длительного пребывания на солнце тем, у кого больше ста родинок на теле или диспластический невус.
Также загар не рекомендуется людям, у которых практически нет пигмента: очень светлые волосы, светлые глаза и светлая кожа. И людям после 45-50 лет.
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