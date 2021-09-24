«Конь, держи корону крепче». Барнаул обрел новый герб в трех вариациях

Как выглядит герб Барнаула сейчас?
На нынешнем геральдическом щите изображена дымящаяся доменная печь с желтым огнем внутри, означающим плавление серебряных горных пород.
Над печью «скачет» конь — символ движения вперед, преодоления препятствий, силы духа барнаульцев и стремления к достижению целей.
Лент и короны на старом гербе нет.
Для чего меняют внешний вид барнаульского герба?
Ранее стало известно, что современные герб и флаг Барнаула нельзя внести в Государственный геральдический регистр Российской Федерации (РФ). Из символики необходимо убрать бегущего коня, который означает принадлежность города к Томской губернии.
«С учетом того, что административно-территориальное устройство в нашей стране изменилось, Геральдический совет при Президенте РФ неоднократно указывал нам на необходимость убрать с внутренней части щита серебряного коня, так как он обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии. Поэтому сегодня мы говорим о возвращении городу исторического герба, который составляют плавильная печь и горные породы», — отмечает заместитель главы городской администрации Юрий Еремеев.
Факт
По рекомендациям Геральдического совета, для регистрации герба Барнаула нужно исключить изображение коня, поскольку это животное на зеленом поле отсылает к принадлежности Барнаула к Томской губернии. Для определения статуса столицы требуется правильное обрамление фигур за пределами щита: венчающей щит короны, щитодержателей, подножия и лент.
В каких вариациях представлен герб?
Депутаты утвердили герб в трех видах: малом, среднем и парадном.
Теперь геральдический щит выглядит так: в зеленом поле на фоне лазоревого (синего. — Прим. ред.) неба стоит сереброплавильная печь. Она сложена из двух червленых (красных. — Прим. ред.) горнов с золотистыми огнями внутри.
Второй вариант герба увенчан башенной короной — с пятью зубцами и лавровым венком на обруче. К третьему, парадному, добавляются лента ордена Октябрьской революции и щитодержатели — белогривые кони с золотыми копытами, стоящие на зеленой земле с пучками травы.
Применять герб разрешат в многоцветной и одноцветной версиях.
Как правильно пользоваться новым гербом?
При одновременном размещении Государственного герба России или Алтайского края и региональной столицы, барнаульский геральдический щит правильно располагать справа. Если задействованы все 3 герба, то герб города помещается справа от федерального (находящегося в центре), пишут на официальном сайте Барнаула.
Когда заменят символ?
Использовать гербы в установленном порядке можно уже после того, как опубликуют решение гордумы.
Прежнюю символику пока также можно использовать. Переход к новой геральдике будет постепенным и полностью его планируют осуществить к 2030 году, подчеркивает Еремеев.
Как новый герб зарегистрируют на федеральном уровне?
Юрий Еремеев,
заместитель главы администрации Барнаула:
Согласно федеральному законодательству, у муниципалитетов могут быть официальные символы, к которым относятся герб и флаг. Они обязательно должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке, а именно в Геральдическом совете при Президенте РФ.
Чиновник уточнил, что в геральдике важна и описательная часть, единогласно принятая депутатами.
Когда начнется официальная регистрация символа?
Юрий Еремеев,
заместитель главы администрации Барнаула:
Мы не заинтересованы в затягивании процесса регистрации отличительного знака краевой столицы. Думаю, уже в середине осени мы подадим необходимые документы для процедуры.
Во сколько новый герб обойдется городскому бюджету?
Дополнительных финансовых расходов для регистрации и введения герба не потребуется, говорит Еремеев.
Какие еще символы претерпят изменения?
Трансформация ждет флаг Барнаула и герб Алтайского края.
Напомним, в июле член геральдической комиссии региона Сергей Чеков рассказал, что по правилам, на гербы запрещено наносить Московский кремль, Медного всадника и некоторые другие элементы.
Сергей Чеков,
член геральдической комиссии Алтайского края:
Необходимо избегать включения в герб элементов, являющихся исключительной принадлежностью нового и новейшего времени, а также технологически специфических форм. Например, станков, специальных инструментов и другого.
Станки и инструменты рекомендуется заменять традиционными условными знаками или аллегориями — молниями для электроэнергии, сквозным ромбом — для текстильного производства. Щит герба должен иметь одно поле. Оно может делиться на разноцветные участки, но они должны быть объединены общей фигурой, образовывать цельную композицию.
Когда начали обсуждать изменения герба?
В октябре 2019-го полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе провел координационное совещание по разработке и утверждению официальных символов.
Тогда эксперт обратил внимание губернаторов на то, что некоторые гербы не соответствуют нормам и требованиям и не утверждены надлежащим образом геральдическим советом. Регионам поручили устранить недочеты.
На новость об изменении герба политики и общественные деятели отреагировали по-разному. Вот что они сказали.
Вячеслав Франк,
мэр Барнаула:
Это большая ответственность — решение изменить герб города. Необходимо создать его таким, чтобы каждый житель Барнаула мог им гордиться. Думаю, что в обсуждении эскизов нового герба должны в обязательном порядке принимать участие и граждане.
Сергей Струченко,
председатель Барнаульской городской думы:
Люди давно привыкли к тому гербу, который у Барнаула есть сейчас. Но, с другой стороны, есть рекомендации экспертного сообщества. Специалистам действительно виднее. Но отношение к изменениям, конечно, неоднозначное.
Михаил Литвинов,
политолог:
Герб Барнаула, как, впрочем, и герб Алтайского края, отражают в себе большой исторический пласт, без которого не было бы ни Барнаула, ни Алтайского края. В этой связи возникает возникает вопрос — на что поменять историю?
Факт
Герб с печью и конем вверху Барнаулу даровали в 1846 году.