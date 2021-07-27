Герб Алтайского края вслед за символом Барнаула претерпит изменения, поскольку вызвал вопросы у членов Геральдического совета при президенте РФ, сообщает « Банкфакс ».

Ранее стало известно, что герб и флаг Барнаула в их современных версиях не получается внести в Государственный геральдический регистр РФ.

Необходимо исключить один из главных элементов — бегущего серебристого коня, который обозначает принадлежность Барнаула к Томской губернии.

Как оказалось, неформатные символы содержит и герб Алтайского края — эмблему региона, скорее всего, изменят и приведут в соответствие с геральдическими правилами.

Более того, как сообщил изданию пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев, модификациям придется подвергнуть и гербы других муниципалитетов, выполненных с нарушениями.

Напомним, сейчас на гербе Алтайского края изображены дымящаяся доменная печь XVIII века и колыванская «Царица ваз».

«Недопустимо использование конкретных сооружений. В гербе нельзя, к примеру, изобразить Московский кремль или Медного всадника. Также необходимо избегать включения в герб элементов, являющихся исключительной принадлежностью нового и новейшего времени, а также технологически специфических форм. Например, станки, автомобили, специальные инструменты и другое. Рекомендуется заменять их традиционными условными знаками или аллегориями — молниями для электроэнергии, сквозным ромбом — для текстильного производства. Щит герба, как правило, должен иметь одно поле. Это поле может делиться на разноцветные участки, но они должны быть объединены общей фигурой, образовывать цельную композицию», — пояснил член геральдического комиссии Алтайского края Сергей Чеков.

Как следует из объяснений Чекова, печь и ваза не подходят для изображения на гербе региона, который, кстати, до сих пор не зарегистрирован из-за имеющихся нарушений.

Как будет выглядеть новый герб Алтайского края — пока сказать сложно. Негреев предположил, что вопрос могут решить к осени 2022 года — к 85-летию со дня образования региона.

Ранее altapress.ru рассказал, зачем Барнаулу новый герб и насколько вообще данный вопрос требует скорого разрешения.