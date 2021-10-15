«Кондуктор визжала в унисон»: в Бийске водитель автобуса пронесся пять километров без остановок

В паблике « Инцидент Бийск » жительница наукограда пожаловалась на водителя автобуса, который изменил маршрут и не предупредил пассажиров.

Бийчанка отметила, что «вопиющая ситуация» произошла на автобусном маршруте № 39.

«В 8 утра автобус не смог свернуть с Васильева на Ленинградскую и запланировал объезд. Остановился возле школы № 5, но многие люди не поняли, что следующая остановка будет через 5 километров. Этого не сказали. И водитель как шальной понесся по только ему ведомому пути. Люди умоляли остановиться и высадить, но он буквально орал, что остановка была возле школы и там нужно было выходить», — рассказала женщина.

В итоге, как отметила пассажирка, окольными путями довезли до остановки «Воронежская».

«Я в полном шоке потребовала вернуть деньги за проезд, не отдали. Хотела на этом же автобусе ехать обратно, выгнали и не повезли. Посадили тех, кто ждал на Воронежской, а приехавших — нет. Кондуктор визжала в унисон с водителем. Люди опоздали на работу. И не высадили, и не увезли обратно. Позвонила перевозчику, пообещали вернуть автобус за нами, но не приехал», — возмутилась бийчанка.

По ее словам, «приехавшим не туда» пассажирам пришлось долго ждать следующий автобус, чтобы приехать «куда хотели».

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