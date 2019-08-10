Конец света 12 августа 2019: какая опасность грозит Земле и что об этом думают в NASA

Приближается дата очередного конца света — 12 августа 2019 года. СМИ активно обсуждают эту тему, связывая очередной апокалипсис с таинственной планетой Нибиру. Что известно о новом конце света 2019 — в материале altapress.ru.

Конец света 12 августа 2019 года

Ряд интернет-СМИ со ссылкой на анонимный источник в NASA сообщили о грозящей Земле опасности: якобы на фотографиях из космоса ученые обнаружили неизвестное тело, которое с большой скоростью движется к Земле со стороны Венеры. И если ситуация не изменится, то наступит конец света 12 августа.

Новый конец света связали с «планетой-убийцей» Нибиру. Официальная наука не признает ее существования.

Земля из космоса. МКС. СС0

Что за Нибиру и чем она опасна

Согласно теории Захарии Ситчина, орбита Нибиру пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. По словам исследователя, эта планета якобы описана в шумерских текстах, и на ней живут разумные высокоразвитые существа. В древности они не раз посещали Землю.

В далеком прошлом, согласно теории Захарии Ситчина, Земля была четвертой планетой Солнечной системы. Ее называли Тиамат. Но потом в Солнечную систему вторглась Нибиру, сообщает dic.academic.ru.

Из-за гравитационного поля Нибиру на других планетах стали происходить катаклизмы. В это время Земля была в два раза больше, чем сейчас. Проходившая мимо Нибиру разорвала Тиамат на две части: одну половину отбросило на новую орбиту, а вторая постепенно раскололась и положила начало поясу астероидов. Земля стала третьей планетой. При этом саму Нибиру тоже «отшвырнуло».

Затмение. Космос СС0

Судя по этой концепции, главное «оружие» Нибиру — это ее гравитационное поле. Оно вызывает тектонические катастрофы.

На Западе появления планеты Нибиру ждут еще с 1970-х годов, пишет tjournal.ru. Как правило, источником информации о последних новостях Нибиру являются британские таблоиды (хотя издания могут ссылаться на уфологов, сотрудников NASA или даже работников разведки).

Конец света 2019 и Нибиру: что об этом думают в NASA

Специалисты NASA неоднократно опровергали информацию о таинственной «планете-убийце»: