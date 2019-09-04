Конец света 2019: эксперты связали новую дату с мистическим парадом планет

Исследователи назвали новую дату конца света — 14 сентября. Ее связывают с малым парадом планет, который произойдет в этот день. Какими катаклизмами грозит Земле 14 сентября и что еще известно о новом конце света 2019 — в материале altapress.ru.

Конец света 2019

14 сентября сразу несколько планет — Меркурий, Венера, Земля и Марс — выстроятся в одну линию, пишет издание vladtime.ru. По мнению неназванных экспертов, это вызовет «истончение реальности, что позволит открыть портал в другие миры».

«По нашим расчетам, это будет то, что в религиозных текстах называется «адом» — заявили исследователи.

Космос. Метеор. Метеорит ССО

После открытия портала, пишет издание, на Землю хлынут создания, которых в религиозной традиции принято называть демонами. Они истребят и поглотят всю жизнь на планете.

Однако, это вариант развития событий не предрешен, уточняют исследователи. Если парада планет не произойдет (а это вполне возможно, учитывая, что кроме анонимных «экспертов» о нем никто даже не слышал), то и конца света не случится.

Напомним, ранее конец света пророчили 12 августа. Его связывали с таинственной планетой-убийцей Нибиру.