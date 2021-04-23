23 апреля 5°C
﻿
Жизнь

«Конец туризму и природе». У Телецкого озера планируют построить фабрику по добыче золота

28 апреля 2021 года в Турочакском районе Республики Алтай пройдут общественные слушания, где поднимут вопрос о добыче руды на месторождении «Брекчия» Чуринской золоторудной площади и строительстве здесь золотоизвлекательной фабрики, пишет Regnum.

Телецкое озеро.
Телецкое озеро.
Скриншот видео Алтайского заповедника

Участок для фабрики находится на муниципальных землях Артыбашского сельского поселения, в 8−9 км на юго-запад от села Артыбаш. «Алтайская корона» планирует осваивать месторождение «Брекчия». Оно находится на территории бассейна Верхней Оби, прилегающей к Телецкому озеру, что встревожило общественность.

Лицензию на разработку месторождений золота в Турочакском районе — рядом с Телецким озером — компания «Алтайская корона» получила ещё в ноябре 2005 года. Действует она до 31.12.2025 года. Площадь лицензионного участка — 7,8 кв. км.

Производительность проектируемой золотоизвлекательной фабрики должна составить 280 тыс. тонн руды в год. Проект строительства золотоизвлекательной фабрики включает: рудо-сортировочный комплекс, главный корпус с приемным бункером, котельную, площадку сбора ТБО, водозабор из реки Чуря для производственного водоснабжения ЗИФ, очистные сооружения и насосные станции.

&quot;Люстры&quot; на Телецком озере.
«Люстры» на Телецком озере.
Алтайский биосферный заповедник.

В документах к общественным слушания компания заявляет, что для снижения негативного влияния на окружающую среду была «произведена смена технологии извлечения золота с кучного выщелачивания на гравитационно-флотационную технологию», а 9 февраля 2021 года схема переработки руды с применением гравитационно-флотационной технологии получила согласование ТКР Сибнедра.

Против строительства уже более 30 тыс. человек подписали петицию, адресованную президенту России. «Конец туризму и природе», — комментируют люди.

«Мы считаем, что добыча золота вблизи Телецкого озера нанесет непоправимый вред экологической целостности Телецкой природной территории и послужит загрязнению рек Чуря, Пыжа, Бия. Эти реки формируют водоток центра Сибири реки Обь, в бассейне которой проживают и пользуются водой, в том числе для питьевого водоснабжения, около 5 млн. человек», — пишут авторы петиции.

Самородок.
Самородок.
baikal24.ru

В 2019 году глава комитета по природопользованию заксобрания региона Владислав Рябченко на встрече с руководством природоохранной прокуратуры отмечал, что золотодобыча загрязняет реки и мелкие ручейки, что ставит под угрозу экосистему Телецкого озера.

В марте 2021 года глава региона Олег Хорохордин заявлял, что правительство региона выступает против проекта и после слушаний обратится в Роснедра с просьбой об отзыве лицензии у компании.

— «Телецкое озеро, нашу природную жемчужину, мы не можем поставить под угрозу загрязнения», — говорил Хорохордин.

Подписание петиции.
Подписание петиции.
vrubcovske.ru

Слушания пройдут в здании администрации МО «Турочакский район» в селе Турочак в 10:00 по местному времени 28 апреля 2021 года.

Справка

Телецкое озеро второй по величине бассейн пресной воды в России. Оно входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В 2019 году на программу реабилитации Телецкого озера и развитие прителецкой территории было выделено 600 млн рублей.

Летом 2020 года Телецкое озеро вместе с Байкалом и Волгой вошли в указ президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».Там было решено провести экологическое оздоровление.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость