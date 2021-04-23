«Конец туризму и природе». У Телецкого озера планируют построить фабрику по добыче золота

28 апреля 2021 года в Турочакском районе Республики Алтай пройдут общественные слушания, где поднимут вопрос о добыче руды на месторождении «Брекчия» Чуринской золоторудной площади и строительстве здесь золотоизвлекательной фабрики, пишет Regnum.

Участок для фабрики находится на муниципальных землях Артыбашского сельского поселения, в 8−9 км на юго-запад от села Артыбаш. «Алтайская корона» планирует осваивать месторождение «Брекчия». Оно находится на территории бассейна Верхней Оби, прилегающей к Телецкому озеру, что встревожило общественность.

Лицензию на разработку месторождений золота в Турочакском районе — рядом с Телецким озером — компания «Алтайская корона» получила ещё в ноябре 2005 года. Действует она до 31.12.2025 года. Площадь лицензионного участка — 7,8 кв. км.

Производительность проектируемой золотоизвлекательной фабрики должна составить 280 тыс. тонн руды в год. Проект строительства золотоизвлекательной фабрики включает: рудо-сортировочный комплекс, главный корпус с приемным бункером, котельную, площадку сбора ТБО, водозабор из реки Чуря для производственного водоснабжения ЗИФ, очистные сооружения и насосные станции.

«Люстры» на Телецком озере. Алтайский биосферный заповедник.

В документах к общественным слушания компания заявляет, что для снижения негативного влияния на окружающую среду была «произведена смена технологии извлечения золота с кучного выщелачивания на гравитационно-флотационную технологию», а 9 февраля 2021 года схема переработки руды с применением гравитационно-флотационной технологии получила согласование ТКР Сибнедра.

Против строительства уже более 30 тыс. человек подписали петицию, адресованную президенту России. «Конец туризму и природе», — комментируют люди.

«Мы считаем, что добыча золота вблизи Телецкого озера нанесет непоправимый вред экологической целостности Телецкой природной территории и послужит загрязнению рек Чуря, Пыжа, Бия. Эти реки формируют водоток центра Сибири реки Обь, в бассейне которой проживают и пользуются водой, в том числе для питьевого водоснабжения, около 5 млн. человек», — пишут авторы петиции.

Самородок. baikal24.ru

В 2019 году глава комитета по природопользованию заксобрания региона Владислав Рябченко на встрече с руководством природоохранной прокуратуры отмечал, что золотодобыча загрязняет реки и мелкие ручейки, что ставит под угрозу экосистему Телецкого озера.

В марте 2021 года глава региона Олег Хорохордин заявлял, что правительство региона выступает против проекта и после слушаний обратится в Роснедра с просьбой об отзыве лицензии у компании.

— «Телецкое озеро, нашу природную жемчужину, мы не можем поставить под угрозу загрязнения», — говорил Хорохордин.

Подписание петиции. vrubcovske.ru

Слушания пройдут в здании администрации МО «Турочакский район» в селе Турочак в 10:00 по местному времени 28 апреля 2021 года.

Справка

Телецкое озеро второй по величине бассейн пресной воды в России. Оно входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В 2019 году на программу реабилитации Телецкого озера и развитие прителецкой территории было выделено 600 млн рублей.

Летом 2020 года Телецкое озеро вместе с Байкалом и Волгой вошли в указ президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».Там было решено провести экологическое оздоровление.