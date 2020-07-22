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Жизнь

Путин постановил оздоровить Телецкое озеро

Президент России Владимир Путин поручил оздоровить Телецкое озеро. Это он обозначил в новом указе о национальных целях до 2030 года.

В окрестностях села Артыбаш, Телецкое Озеро.
В окрестностях села Артыбаш, Телецкое Озеро.
Скриншот панорамы Яндекс.Карты

К 2030 году в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» глава государства постановил ликвидировать наиболее опасные «объекты накопленного вреда окружающей среде» и провести «экологическое оздоровление водных объектов».

Речь идет о Волге, озерах Байкал и Телецкое.

Напомним, еще в 2016 году году Владимир Путин поручил правительству подготовить программы сбережения уникальных природных объектов России, в том числе Телецкого озера.

В июле 2019 года Совет федерации заявил о планах по разработке проект закона о защите Телецкого озера. Об этом шла речь и в 2008 году.

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