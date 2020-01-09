Конфеты с Путиным и водкой нашел в детском новогоднем подарке житель Омска

Житель Омска нашел в детском подарке конфеты с портретом президента России Владимира Путина, которые «с теплом в душе и перцем в сердце», пишет « Тайга.инфо ».

О своей находке мужчина рассказал в паблике «Ревизорро Омск». К заметке он приложил фотографии конфеты под названием «Президент».

«Вот такое шоколадноe чудо обнаружили в детском подарке. Я, конечно, люблю конфеты, но кушать боязливо», — написал омич.

Читатели в комментариях шутят: «Вкус „стабильности“ с детства», «Со вкусом налогов», «Внутри конфет компот», «На фантик наплевать абсолютно. Конфету съели — фантик с Путиным в ведро».

Трюфели «Президент» выпускает компания из Санкт-Петербурга. На сайте такая сладость продается по цене 2850 рублей за килограмм. В комментариях отмечается, что в магазинах видели такие примерно за 4000 рублей.

«В нашей стране слово „Президент“ превратилось из номинального в конкретное и значимое. Оно стало внушать людям уважение и признание силы, гордость за свою страну и своего лидера. В трюфеле „Президент“ мы постарались отразить определяющие черты главы государства: самообладание, спокойствие и харизматичность выражены теплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие — в раскрывающейся остроте перца чили», — говорится на сайте производителя.

В составе конфет темный шоколад, сливочное масло, перец чили, имбирь, мадагаскарская ваниль и водка «Царская Золотая».