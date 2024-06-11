Против выступления артиста в Новосибирске высказались представители местной «Русской общины». Они утверждают, что репер пропагандирует неприемлемые ценности и его концерты необходимо запретить. Об этом пишет Mash Siberia.

Министерство культуры утверждало, что выступление Элджея на фестивале будет соответствовать традиционным ценностям. Однако общественники из «Координационного совета» решили вмешаться, и вопрос о моральных нормах снова стал актуальным.

На запрос общественников полиция ответила, что за рэпером ведется тщательное наблюдение, а его выступления будут проверены на предмет наличия запрещенного контента.

Ранее сообщалось, что православный активист потребовал отменить концерт рэпера Элджея в Новосибирске.

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