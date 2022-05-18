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Жизнь

Конгрессменам показали НЛО, снятые через очки ночного видения

Американские военные показали в конгрессе записи НЛО.

Пентагон США.
Пентагон США.
www.americancities.ru

Замдиректора разведки ВМС Скотт Брэй продемонстрировал членам палаты представителей видеозаписи неопознанных объектов в воздухе — моргающие треугольники, снятые через очки ночного видения. По его словам, эту загадку до сих пор не разрешили — природное это было явление или искусственное.

Замминистра обороны Рональд Моултри пообещал, что военные будут тщательно проверять, не принадлежат ли такие объекты соперникам, не уточнив, какие это страны.

Представители Пентагона рассказали конгрессменам об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами (НЛО), передает ТАСС.

В этих случаях от объектов не поступало никаких сигналов, которые могли бы служить предупреждением об опасности столкновения, уточнил Брэй. Американские военные не пытались контактировать с НЛО, подчеркнул он. По словам замдиректора разведки ВМС, во многих случаях наблюдавшиеся американскими военными явления были похожи на некие беспилотные объекты.

«Так что мы не пытались устанавливать связь с ними», — сказал он.

Феномен

Моултри предложил для таких явлений новый термин — НЛФ — «неопознанный летающий феномен». Замглавы Пентагона также пообещал, что людей, которые заявляют о таких объектах, больше не будут «стигматизировать», пишет bfm.ru.

Конгрессмены впервые за несколько десятилетий провели открытые слушания, посвященные случаям наблюдения НЛО.

Изучением этих феноменов занимается сформированная в Минобороны США специальная целевая группа.

В прошлом году в США был опубликован отчет, в котором были описаны 114 случаев «неопознанных явлений» за последние 17 лет.

Нацбезопасность

Ранее американская разведка объяснила, почему считает НЛО угрозой нацбезопасности.

В первую очередь существует риск, что НЛО будут загромождать воздушное пространство и мешать летчикам, сказано в отчете.

«Неопознанные воздушные явления также могут представлять вызов в области национальной безопасности, если они являются платформами сбора информации иностранных противников или же если есть свидетельства, что потенциально противник разработал прорывную или революционную технологию», — отмечается в документе.

Специалисты подчеркивали, что в большинстве случаев объекты срывали заранее запланированную подготовку или другую военную деятельность США.

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