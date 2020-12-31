Конкурент паровозику. На теплотрассе в Барнауле установили расписной самовар

На теплокамере в Барнауле у перинатального центра на ул. Попова появился самовар, рассказали в СГК. Он никак не мешает, а только поднимает барнаульцам настроение.

Расписной самовар на теплотрассе в Барнауле.

Как известно, зимой тепловые камеры парят из-за большой разницы в температурах внутри и снаружи.

Первый арт-объект, который установи на теплотрассе, это паровозик на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной. Он появился там также перед Новым годом.

После праздника «локомотив» убрали, чем только вызвали недовольство горожан, полюбивших «дымящий» арт-объект.

После возмущений жителей энергетики вернули его на место.

«Никаких неудобств такие арт-объекты не доставляют: не преграждают доступ внутрь тепловой камеры, а вот жителям города немного поднимают настроение. Кстати сегодня, 31 декабря, парить самовар будет не сильно. В Барнауле днём синоптики обещают температуру не ниже -21°C», — отметили в СГК.

Как в Барнауле украсили главную новогоднюю площадку — пл. Сахарова — можно посмотреть в фоторепортаже altapress.ru.