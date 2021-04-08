Конструкцию «Барнаул орденоносный» установят на здании мэрии

Барнаульские чиновники определились с местом для конструкции «Барнаул орденоносный». Ее установят на здании по ул. Гоголя, 48, решили власти.

В МКУ «Архитектура» разработали эскиз. По проекту высота букв составляет 1,5 м, длина всей конструкции — 41 м, диаметр ордена — 3,5 м.

«Барнаул орденоносный» на здании администрации города. «Вечерний Барнаул» / barnaul.org

Надпись хорошо будет видно при въезде в город по Новому мосту и «содержание текста соответствует функциональному назначению здания», перечислил преимущества директор МКУ «Архитектура» Алексей Бобров.

Кроме того, не нужно согласовывать монтаж конструкции с собственниками здания, так как оно в муниципальной собственности.

Зампредседателя Общественной палаты Барнаула Петр Фризен высказался в пользу такого решения, ведь «именно в этом здании решаются судьбоносные для города вопросы».

Напомним, буквы в 2018 году сняли с пятиэтажки в центре города, но возвращать не стали — против выступили собственники квартир дома № 53 на пр. Ленина.

Причиной демонтажа стало аварийное состояние конструкции. Буквы в любой момент могли упасть на весьма оживленную ул. Димитрова.