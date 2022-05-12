Контракт на ремонт и замену лифтов сорвался в Алтайском крае

В аукционе приняли участие четыре компании, но ни одна из них не стала делать ценовых предложений, поэтому аукцион признали несостоявшимся.
Что могло быть причиной остается неизвестным — региональный оператор отказался от устных комментариев.
Под угрозой срыва, как пишет издание, оказалась замена, ремонт и модернизация лифтового оборудования в 32 многоквартирных домах — в Барнауле (два дома), в Бийске (17 домов), в Заринске и ЗАТО «Сибирский» (по одному дому), в Рубцовске (11 домов).
«Российская газета» сообщила, что в России с начала года было заключено гораздо меньше контрактов на замену лифтов, чем на начало 2021 года. Главная причина несостоявшихся торгов — рост цен на лифтовое оборудование на 10−30%.