20 сентября
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Жизнь

Концерты «Сплина» перенесли сразу в нескольких российских городах

Концерты группы «Сплин», назначенные на осень, перенесли в нескольких российских городах, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на соцсети.

Александр Васильев и группа "Сплин" в Барнауле.
Александр Васильев и группа "Сплин" в Барнауле.
Оксана Килина.

Осенние выступления группы отложили на 2023 год в Туле, Череповце, Нижнем Новгороде.

Кроме того, о переносе концерта стало известно в Ярославле. Он должен был состояться 28 сентября.

«По техническим причинам мы вынуждены перенести концерт», — подчеркнули организаторы.

При этом детали переноса не уточняют.

Также отменили концерт «Сплина» во Владимире. Как сообщает издание, ранее к этому призвал депутат регионального заксобрания Александр Цыганский призвал.

По одной из версий, причиной этого мог стать отъезд участников группы из РФ из-за несогласия с политикой Украины.

Ранее фестиваль «Ветер Сибири» в Бийске, на котором тоже обещали выступление «Сплина», перенесли на 2023 год.

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