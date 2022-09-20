Концерты «Сплина» перенесли сразу в нескольких российских городах

Осенние выступления группы отложили на 2023 год в Туле, Череповце, Нижнем Новгороде.
Кроме того, о переносе концерта стало известно в Ярославле. Он должен был состояться 28 сентября.
«По техническим причинам мы вынуждены перенести концерт», — подчеркнули организаторы.
При этом детали переноса не уточняют.
Также отменили концерт «Сплина» во Владимире. Как сообщает издание, ранее к этому призвал депутат регионального заксобрания Александр Цыганский призвал.
По одной из версий, причиной этого мог стать отъезд участников группы из РФ из-за несогласия с политикой Украины.
Ранее фестиваль «Ветер Сибири» в Бийске, на котором тоже обещали выступление «Сплина», перенесли на 2023 год.