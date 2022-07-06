6 июля
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Жизнь

Коронавирусные ограничения. Бийский рок-фестиваль с участием групп «Звери» и «Сплин» перенесли на 2023 год

Первый международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири», который должен был пройти с 12 по 14 августа в Бийске, перенесли на август 2023 года. Об этом сообщили организаторы в официальной группе «ВКонтакте».

Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0

Как пояснили организаторы, 4 июля они получили уведомление от Роспотребнадзора и администрации края «о необходимости перенести фестиваль на другие даты будущего года».

«Несмотря на огромное желание проведения Фестиваля со стороны Администрации Края, органов власти города Бийска и Бийского района, неоценимую поддержку, оказанную ими в период его подготовки, сегодня мы все должны принимать и исполнять рекомендации Роспотребнадзора, который отвечает за наше с вами здоровье и эпидемиологическую безопасность», — говорится в сообщении.

В комментариях сообщества они также подкрепили документ от правительства Алтайского края, датированный 1 июля и подписанный зампредом правительства Денисом Губиным, в котором говорится о том, что «в настоящее время на территории региона регистрируется нестабильная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции».

Август и сентябрь в документе отмечены как месяцы с «сезонным подъемом инфекций вирусной этиологии».

«С учетом планируемой численности участников и зрителей в количестве 30−40 тысяч человек (в числе которых значительная часть — иностранные граждане) проведение данного фестиваля в августе 2022 года органами Роспотребнадзора не рекомендовано», — написано в представленном в группе документе.

Организаторы в свою очередь пообещали, что «в следующем году мы обязательно встретимся в Бийске, чтобы вместе насладиться творчеством любимых музыкантов».

Они подчеркнули, что все приобретенные билеты остаются действительными. Между тем, в комментариях пользователи просят вернуть деньги за билеты.

Напомним, фестиваль должен был пройти на территории бывшего аэропорта Бийска.

За три дня должны были выступить около 30 коллективов. Хедлайнерами выступали группы «Звери» и «Сплин», а также основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Билеты стоили от 3,5 тыс. до 15 тыс. рублей.

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