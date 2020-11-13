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Жизнь

Концлагерь для детей достраивают в Карелии. Уже готовы бараки, пулеметные и смотровые вышки

В Карелии готовят к открытию копию концлагеря, в котором воспроизведут жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей, сообщает «ГТРК-Карелия».

Концлагерь для детей в Карелии.
Концлагерь для детей в Карелии.
кадр из видео.

За основу бутафорского концлагеря взяли декорации снятого в республике фильма «Весури».

Сюда будут приезжать группы школьников, для которых подготовят специальную программу «Патриотические выходные».

«Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки», — рассказали в эфире «Вести-Карелия».

Примечательно, что изначально «концлагерь» хотели построить в Кондопоге, однако жители выступили против. Поэтому работы свернули.

Руководители проекта смогли договориться с владельцем туристической базы в деревне Ватнаволок.

Созданием необычного музея под открытым небом занимается фонд «Открытые возможности», который получил президентский грант на этот проект.

Ранее altapress.ru рассказал про жительницу Барнаула, которая более 15 лет требует установить в городе памятник детям-узникам концлагерей.

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