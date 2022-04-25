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Жизнь

«Король эстрады» Филипп Киркоров даст 100 концертов в честь юбилея

Народный артист России Филипп Киркоров даст больше сотни концертов по всей России в честь своего 55-летия.

Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Скрин с видео

55 лет артисту исполнится 30 апреля.

Всероссийский гастрольный тур под названием «55. Gold the greatest hits», будет включать 106 концертов, сообщает ТАСС.

Гастролировать Киркоров будет полтора года — первый концерт стартует в июне 2022 года, последний — в конце 2023 года.

Новую программу артист представит 27−30 апреля на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве.

«Это шоу в рамках звездного юбилейного года должны увидеть во всей России от Калининграда до Южно-Сахалинска, ведь такого грандиозного размаха еще не было. Полноценное шоу кремлевского масштаба увидят в каждом городе», — рассказала пресс-служба певца.

Ранее Киркоров заявил, что вынужден больше работать — его доходы снизились за последние месяцы.

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