«Король эстрады» Филипп Киркоров даст 100 концертов в честь юбилея

55 лет артисту исполнится 30 апреля.
Всероссийский гастрольный тур под названием «55. Gold the greatest hits», будет включать 106 концертов, сообщает ТАСС.
Гастролировать Киркоров будет полтора года — первый концерт стартует в июне 2022 года, последний — в конце 2023 года.
Новую программу артист представит 27−30 апреля на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве.
«Это шоу в рамках звездного юбилейного года должны увидеть во всей России от Калининграда до Южно-Сахалинска, ведь такого грандиозного размаха еще не было. Полноценное шоу кремлевского масштаба увидят в каждом городе», — рассказала пресс-служба певца.
Ранее Киркоров заявил, что вынужден больше работать — его доходы снизились за последние месяцы.