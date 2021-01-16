Зараза не сдается. Коронавирусом в Алтайском крае заболели еще 200 человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки еще 200 человек заразились новой коронавирусной инфекцией, вылечились 194 пациента, скончались в госпиталях 15 человек. Такие данные приводит региональный штаб.

Общее число заболевших с момента наблюдений за пандемией теперь составляет в крае 36 150 человек, по сути — это население одного большого сельского района.

Выздоровел в общей сложности 32 401 пациент. Смертность от коронавируса зафиксирована на уровне 1030 случаев.

По состоянию на 16 января на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1805 человек.

Еще более 1 тыс. жителей края с подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных составляет 368 человек. к аппаратам ИВЛ подключены 106 пациентов.

Кроме того, на новую коронавирусную инфекцию в крае обследовано более 1,01 млн человек. В сутки делается в среднем 5975 тестов.