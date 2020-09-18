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Жизнь

Коронавирус лишил алтайский город праздничного салюта

День города в Рубцовске пройдет без салюта. Мэрия решила, что массовых мероприятий лучше не проводить, к тому же на фейерверк нет денег. Об этом сообщила газета «Местное время».

Салют, фейерверк.
Салют, фейерверк.
СС0

В администрации города решение объяснили действующими ограничениями. Несмотря на переход Алтайского края к третьему этапу, краевые власти не рекомендуют массовые мероприятия, и местные чиновники решили прислушаться.

Кроме того, салют в Рубцовске проводили за счет местных предпринимателей, а пандемия существенно подкосила бизнес. Отягощение представителей предпринимательства дополнительными расходами на проведение празднования в настоящее время невозможно, пишет издание.

Также не будет торговли местных товаропроизводителей на главной площади, батутов и катания на лошадях.

День города в Рубцовске, как и в Барнауле, пройдет 19 сентября. Состоятся спортивные мероприятия, концертные и игровые программы для всей семьи.

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