Коронавирус лишил алтайский город праздничного салюта

День города в Рубцовске пройдет без салюта. Мэрия решила, что массовых мероприятий лучше не проводить, к тому же на фейерверк нет денег. Об этом сообщила газета «Местное время».

В администрации города решение объяснили действующими ограничениями. Несмотря на переход Алтайского края к третьему этапу, краевые власти не рекомендуют массовые мероприятия, и местные чиновники решили прислушаться.

Кроме того, салют в Рубцовске проводили за счет местных предпринимателей, а пандемия существенно подкосила бизнес. Отягощение представителей предпринимательства дополнительными расходами на проведение празднования в настоящее время невозможно, пишет издание.

Также не будет торговли местных товаропроизводителей на главной площади, батутов и катания на лошадях.

День города в Рубцовске, как и в Барнауле, пройдет 19 сентября. Состоятся спортивные мероприятия, концертные и игровые программы для всей семьи.